Від Інтернету до ШІ — 5 технологій, які змінили наш світ назавжди

Роботизована рука. Фото: Unsplash

Світ рідко змінюється миттєво: спершу з'являється ідея, потім прототип, а вже тоді — масове застосування, без якого важко уявити щоденне життя. Уже звичні нам технології пройшли цей шлях і назавжди переформатували побут, бізнес та культуру.

Про п'ять таких технологій пише SPEKA.

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Інтернет

29 жовтня 1969 року студенти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі передали перші символи "LO" через мережу ARPANET, поклавши початок обміну пакетами даних.

Мережеве Інтернет-обладнання. Фото: Unsplash

У 1989 році Тім Бернерс-Лі об'єднав URL, HTTP та HTML у World Wide Web — зрозумілу всім "павутину". Відтоді пошук знань, що колись вимагав поїздки до бібліотеки, скоротився до кількох кліків, а бізнес отримав цілодобовий доступ до світових ринків.

Персональний комп'ютер

Altair 8800 на процесорі Intel 8080 довів, що обчислення можна "стиснути" до настільного формату, а у 1981 році IBM PC задав відкриту архітектуру та ISA-слоти.

Персональний комп'ютер Altair 8800. Фото: кадр з відео/YouTube

Стандартизація дозволила стороннім виробникам випускати сумісні компоненти, а розробникам — писати софт без страху, що "залізо" зникне. ПК перевів офіс, графіку, музику та ігри у цифру й прищепив масовому ринку концепцію "копіювати-вставити".

Мобільний телефон

3 квітня 1973 року інженер Motorola Мартін Купер здійснив перший дзвінок з прототипу DynaTAC вагою в кілограм і з годиною автономності.

Перший мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000x. Фото: eBay

Менш ніж за 20 років аналогову мережу 1G змінила цифрова GSM, а у 2007 році перший iPhone перетворив телефон на універсальну "кишенькову консоль". Мобільний зв'язок ліквідував географічні бар'єри: у регіонах із відсутньою дротовою інфраструктурою люди отримали доступ до банківських послуг, освіти та медицини через прості USSD-меню.

Соціальні мережі

У 1997 році SixDegrees запропонувала "додати у друзі", але справжній вибух стався 4 лютого 2004 року, коли Марк Цукерберг відкрив The Facebook для студентів Гарварду — тисяча акаунтів з'явилася менш ніж за добу.

Соціальна мережа Facebook на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Соцмережі зробили з кожного потенційне медіа: один твіт здатен спричинити біржову турбулентність, а алгоритмічні стрічки водночас об'єднують та поляризують.

Штучний інтелект

Термін "штучний інтелект" зафіксували у 1956 році на Dartmouth Workshop, однак до практичних результатів дійшли значно пізніше. Прорив стався у 2012 році, коли мережа AlexNet перевершила людей у класифікації зображень ImageNet.

Застосунок чатбота ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У 2022 році розмовні моделі на кшталт ChatGPT відкрили еру GPT-побудованого ПЗ, а протягом 2023 року кількість великих мовних моделей, за AI Index 2024, удвічі зросла. Уже сьогодні ШІ діагностує пухлини, пише код і допомагає астрофізикам шукати екзопланети — економісти прогнозують трильйони доларів доданої вартості до 2030 року.

Нагадаємо, технології, які ще вчора вважалися незамінними, сьогодні поступово відходять у минуле. Планшети, великі смартфони з товстими рамками й дзеркальні камери стали символами минулої епохи, поступившись місцем новим рішенням.

Також ми писали, що навіть дорога техніка не застрахована від старіння. У 2025 році багато популярних гаджетів і сервісів втратять підтримку або змінять спосіб роботи, тож важливо заздалегідь перевірити, чи не входить ваш пристрій до цього списку.