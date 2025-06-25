От Интернета до ИИ — 5 технологий, которые изменили наш мир навсегда

Роботизированная рука. Фото: Unsplash

Мир редко меняется мгновенно: сначала появляется идея, потом прототип, а уже потом — массовое применение, без которого трудно представить повседневную жизнь. Уже привычные нам технологии прошли этот путь и навсегда переформатировали быт, бизнес и культуру.

О пяти таких технологиях пишет SPEKA.

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Интернет

29 октября 1969 года студенты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе передали первые символы "LO" через сеть ARPANET, положив начало обмену пакетами данных.

Сетевое Интернет-оборудование. Фото: Unsplash

В 1989 году Тим Бернерс-Ли объединил URL, HTTP и HTML в World Wide Web — понятную всем "паутину". С тех пор поиск знаний, который когда-то требовал поездки в библиотеку, сократился до нескольких кликов, а бизнес получил круглосуточный доступ к мировым рынкам.

Персональный компьютер

Altair 8800 на процессоре Intel 8080 доказал, что вычисления можно "сжать" до настольного формата, а в 1981 году IBM PC задал открытую архитектуру и ISA-слоты.

Персональный компьютер Altair 8800. Фото: кадр из видео/YouTube

Стандартизация позволила сторонним производителям выпускать совместимые компоненты, а разработчикам — писать софт без страха, что "железо" исчезнет. ПК перевел офис, графику, музыку и игры в цифру и привил массовому рынку концепцию "копировать-вставить".

Мобильный телефон

3 апреля 1973 года инженер Motorola Мартин Купер совершил первый звонок с прототипа DynaTAC весом в килограмм и с часом автономности.

Первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000x. Фото: eBay

Менее чем за 20 лет аналоговую сеть 1G сменила цифровая GSM, а в 2007 году первый iPhone превратил телефон в универсальную "карманную консоль". Мобильная связь ликвидировала географические барьеры: в регионах с отсутствующей проводной инфраструктурой люди получили доступ к банковским услугам, образованию и медицине через простые USSD-меню.

Социальные сети

В 1997 году SixDegrees предложила "добавить в друзья", но настоящий взрыв произошел 4 февраля 2004 года, когда Марк Цукерберг открыл The Facebook для студентов Гарварда — тысяча аккаунтов появилась менее чем за сутки.

Социальная сеть Facebook на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Соцсети сделали из каждого потенциальное медиа: один твит способен вызвать биржевую турбулентность, а алгоритмические ленты одновременно объединяют и поляризуют.

Искусственный интеллект

Термин "искусственный интеллект" зафиксировали в 1956 году на Dartmouth Workshop, однако к практическим результатам пришли значительно позже. Прорыв произошел в 2012 году, когда сеть AlexNet превзошла людей в классификации изображений ImageNet.

Приложение чатбота ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

В 2022 году разговорные модели вроде ChatGPT открыли эру GPT-построенного ПО, а в течение 2023 года количество крупных речевых моделей, согласно AI Index 2024, вдвое выросло. Уже сегодня ИИ диагностирует опухоли, пишет код и помогает астрофизикам искать экзопланеты — экономисты прогнозируют триллионы долларов добавленной стоимости к 2030 году.

Напомним, технологии, которые еще вчера считались незаменимыми, сегодня постепенно уходят в прошлое. Планшеты, большие смартфоны с толстыми рамками и зеркальные камеры стали символами ушедшей эпохи, уступив место новым решениям.

Также мы писали, что даже дорогая техника не застрахована от старения. В 2025 году многие популярные гаджеты и сервисы потеряют поддержку или изменят способ работы, так что важно заранее проверить, не входит ли ваше устройство в этот список.