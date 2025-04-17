5 шкідливих порад для смартфона від псевдоекспертів — що точно не варто робити

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Чи усі "перевірені" поради про догляд за смартфонами справді працюють? Деякі з них звучать так переконливо, ніби їх вигадали віддані прихильники дивних міфів. Насправді ж ці лайфхаки здатні швидко відправити пристрій до сервісного центру.

Про найнебезпечніші з них пише Bibliotech.

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Заряджайте смартфон до 100%, залишаючи на ніч

Нічне "дозаправлення" під подушкою здається безпечним ритуалом, але постійний перегрів батареї скорочує її ресурс. За рік ви помітите, що акумулятор тримає заряд гірше, ніж дідусева трубка. Краще зняти смартфон із мережі, щойно він набере потрібні приблизно 80 %.

Встановіть спеціальний додаток для прискорення смартфона, якщо він гальмує

Програми-"прискорювачі" обіцяють диво, але часто додають рекламу, створюють фейкові підписки й нічого не "чистять". Ризик повторної переплати замість приросту швидкості майже гарантований.

Кладіть телефон у рис після того, як він впав у воду

Класичний рецепт із кухні блогерів справді вбирає вологу, та не рятує від уже початої корозії. Вийміть SIM-карту, вимкніть пристрій і якомога швидше несіть до сервісу — так шанс на "одужання" значно вищий.

Екран можна протирати будь-чим, що є під рукою

Футболка, серветка зі швидкоїжі чи рукав куртки залишають мікроподряпини. Використовуйте спеціальні безворсові серветки для екранів, аби зберегти скло чистим і без "павутинок".

Ви можете полагодити смартфон самостійно

На TikTok сотні роликів, де аматори ремонтують гаджети, проте невміле втручання часто погіршує ламання. Якщо ви не професіонал — не ризикуйте: довірте ремонт тим, хто має потрібні інструменти й досвід.

Не всі популярні поради однаково корисні. Слухаючи міфи про догляд за смартфоном, ви ризикуєте перетворити дрібну проблему на дороге ламання. Дбайте про гаджети з холодною головою і звертайтеся до фахівців, коли це справді потрібно.

Нагадаємо, більшість користувачів очікує, коли нарешті всі смартфони стануть повністю вільними від кабелів. Проте у випадку з бездротовою зарядкою не все так однозначно, оскільки вона не завжди виправдовує очікування.

Також ми писали, що колись купівля захисної плівки для смартфона була чимось обов'язковим. Попри це, виробники навчилися виготовляти екрани, які не потребують додаткового захисту.