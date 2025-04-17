5 вредных советов для смартфона от псевдоэкспертов — что точно не стоит делать

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Все ли "проверенные" советы по уходу за смартфонами действительно работают? Некоторые из них звучат так убедительно, будто их придумали преданные сторонники странных мифов. На самом же деле эти лайфхаки способны быстро отправить устройство в сервисный центр.

О самых опасных из них пишет Bibliotech.

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Заряжайте смартфон до 100%, оставляя на ночь

Ночная "дозаправка" под подушкой кажется безопасным ритуалом, но постоянный перегрев батареи сокращает ее ресурс. Через год вы заметите, что аккумулятор держит заряд хуже, чем дедушкина трубка. Лучше снять смартфон из сети, как только он наберет нужные примерно 80 %.

Установите специальное приложение для ускорения смартфона, если он тормозит

Программы-"ускорители" обещают чудо, но часто добавляют рекламу, создают фейковые подписки и ничего не "чистят". Риск повторной переплаты вместо прироста скорости почти гарантирован.

Кладите телефон в рис после того, как он упал в воду

Классический рецепт из кухни блогеров действительно впитывает влагу, но не спасает от уже начавшейся коррозии. Выньте SIM-карту, выключите устройство и как можно скорее несите в сервис — так шанс на "выздоровление" значительно выше.

Экран можно протирать чем угодно, что есть под рукой

Футболка, салфетка из фастфуда или рукав куртки оставляют микроцарапины. Используйте специальные безворсовые салфетки для экранов, чтобы сохранить стекло чистым и без "паутинок".

Вы можете починить смартфон самостоятельно

На TikTok сотни роликов, где любители ремонтируют гаджеты, однако неумелое вмешательство часто ухудшает поломку. Если вы не профессионал — не рискуйте: доверьте ремонт тем, кто имеет нужные инструменты и опыт.

Не все популярные советы одинаково полезны. Слушая мифы об уходе за смартфоном, вы рискуете превратить мелкую проблему в дорогостоящую поломку. Заботьтесь о гаджетах с холодной головой и обращайтесь к специалистам, когда это действительно нужно.

Напомним, большинство пользователей ожидает, когда наконец все смартфоны станут полностью свободными от кабелей. Однако в случае с беспроводной зарядкой не все так однозначно, поскольку она не всегда оправдывает ожидания.

Также мы писали, что когда-то покупка защитной пленки для смартфона была чем-то обязательным. Несмотря на это, производители научились изготавливать экраны, которые не нуждаются в дополнительной защите.