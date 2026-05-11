Що треба налаштувати на новому смартфоні одразу після купівлі

Після купівлі нового смартфона багато хто одразу переносить дані, встановлює застосунки й починає користуватися пристроєм. Але кілька базових налаштувань варто зробити ще на старті — вони впливають на безпеку, автономність і зручність роботи телефона.

Налаштуйте надійне блокування екрана

Перший крок — захистити смартфон від стороннього доступу. Для цього потрібно встановити PIN-код, пароль або графічний ключ у налаштуваннях екрана блокування.

Варто уникати очевидних комбінацій на кшталт "1234", "0000" або дати народження. Якщо смартфон підтримує біометрію, краще одразу ввімкнути розблокування за відбитком пальця або обличчям.

Увімкніть захист облікового запису

Після цього варто подбати про безпеку акаунта, до якого прив'язаний смартфон. У налаштуваннях безпеки потрібно перевірити параметри резервного копіювання та ввімкнути двофакторну автентифікацію.

Це допоможе захистити обліковий запис навіть у разі витоку пароля. Без такого захисту зловмисникам буде значно легше отримати доступ до даних, фото, пошти або хмарних сервісів.

Оптимізуйте батарею

Щоб смартфон довше працював без підзарядки, варто одразу перевірити налаштування акумулятора. Одна з корисних функцій — Adaptive Battery, яка аналізує звички користувача й обмежує енергоспоживання застосунків, що запускаються рідко.

Також можна ввімкнути адаптивну яскравість, динамічну частоту оновлення екрана, скоротити час автоматичного вимкнення дисплея до 30-60 секунд і перейти на темну тему. На смартфонах з AMOLED-екранами темний режим може додатково зменшити витрати заряду.

Налаштуйте сповіщення

Новий смартфон швидко починає засипати користувача повідомленнями від ігор, магазинів, сервісів і другорядних застосунків. Щоб телефон не відволікав без потреби, варто одразу вимкнути зайві сповіщення.

У налаштуваннях можна залишити тільки справді важливі повідомлення — від месенджерів, пошти, банківських застосунків або робочих сервісів. Також корисно призначити різні звуки для дзвінків, повідомлень і пошти, щоб розуміти важливість сповіщення, навіть не дивлячись на екран.

Увімкніть резервне копіювання фото і даних

Щоб не втратити важливі файли, варто одразу налаштувати автоматичне резервне копіювання. Наприклад, Google Photos може автоматично зберігати фото й відео в хмарі.

Це не лише захищає дані у разі втрати або поломки смартфона, а й допомагає звільняти пам'ять пристрою, видаляючи локальні копії вже збережених файлів.

