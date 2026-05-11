Что нужно настроить на новом смартфоне сразу после покупки

Коробка с новым смартфоном. Фото: кадр из видео/YouTube

После покупки нового смартфона многие сразу переносят данные, устанавливают приложения и начинают пользоваться устройством. Но несколько базовых настроек стоит сделать еще на старте — они влияют на безопасность, автономность и удобство работы телефона.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SamMobile.

Настройте надежную блокировку экрана

Первый шаг — защитить смартфон от постороннего доступа. Для этого нужно установить PIN-код, пароль или графический ключ в настройках экрана блокировки.

Стоит избегать очевидных комбинаций вроде "1234", "0000" или даты рождения. Если смартфон поддерживает биометрию, лучше сразу включить разблокировку по отпечатку пальца или лицу.

Включите защиту учетной записи

После этого стоит позаботиться о безопасности аккаунта, к которому привязан смартфон. В настройках безопасности нужно проверить параметры резервного копирования и включить двухфакторную аутентификацию.

Читайте также:

Это поможет защитить учетную запись даже в случае утечки пароля. Без такой защиты злоумышленникам будет значительно легче получить доступ к данным, фото, почте или облачным сервисам.

Оптимизируйте батарею

Чтобы смартфон дольше работал без подзарядки, стоит сразу проверить настройки аккумулятора. Одна из полезных функций — Adaptive Battery, которая анализирует привычки пользователя и ограничивает энергопотребление приложений, которые запускаются редко.

Также можно включить адаптивную яркость, динамическую частоту обновления экрана, сократить время автоматического выключения дисплея до 30-60 секунд и перейти на темную тему. На смартфонах с AMOLED-экранами темный режим может дополнительно уменьшить расход заряда.

Настройте оповещения

Новый смартфон быстро начинает засыпать пользователя уведомлениями от игр, магазинов, сервисов и второстепенных приложений. Чтобы телефон не отвлекал без надобности, стоит сразу отключить лишние уведомления.

В настройках можно оставить только действительно важные уведомления — от мессенджеров, почты, банковских приложений или рабочих сервисов. Также полезно назначить разные звуки для звонков, уведомлений и почты, чтобы понимать важность оповещения, даже не глядя на экран.

Включите резервное копирование фото и данных

Чтобы не потерять важные файлы, стоит сразу настроить автоматическое резервное копирование. Например, Google Photos может автоматически сохранять фото и видео в облаке.

Это не только защищает данные в случае потери или поломки смартфона, но и помогает освобождать память устройства, удаляя локальные копии уже сохраненных файлов.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон со временем может начать работать медленнее не только из-за возраста устройства, но и из-за накопленных приложений, кэша, старых файлов и лишних фоновых процессов. Во многих случаях вернуть ему более стабильную работу можно без ремонта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-розетки стали привычным решением дома, в офисах, кафе и гостиницах, ведь позволяют заряжать смартфон без отдельного адаптера. В целом такой способ считается безопасным, однако многое зависит от качества самой розетки, поддерживаемой мощности и места, где пользователь подключает устройство.