Павербанки з micro-USB потрібно замінити — що з ними не так

На столі павербанк, від якого заряджається смартфон. Фото: Freepik

В умовах нових масованих атак по енергосистемі та тривалих відключень світла павербанк знову перетворюється на базову річ у домі. Але старі акумулятори, які роками лежать "про всяк випадок", легко можуть підвести саме в момент, коли зв'язок та заряд критично потрібні.

Про те, що є знаком для оновлення вашого павербанка, пише How-To Geek.

Реклама

Читайте також:

У якому випадку ваш павербанк потребує оновлення

Під час попередніх років саме павербанки допомагали українцям переживати блекаути, але сьогодні важливо розуміти, чи відповідає ваш пристрій сучасним вимогам. Один із головних сигналів, що час оновлювати гаджет, — наявність на ньому роз'єма micro-USB.

Колись micro-USB був фактичним стандартом: компактний, універсальний, присутній майже в кожному смартфоні. Кабелі лежали в кожній шухляді, а павербанки з таким портом здавалися максимально зручними. Та ця епоха вже минула — сучасна техніка поступово повністю відмовилася від micro-USB, а поодинокі дроти досі зберігаються лише заради старих гаджетів.

Якщо ваш павербанк заряджається саме через micro-USB, проблема не лише в незручності. Це свідчить про те, що і "начинка" пристрою належить до тієї ж старої генерації: менш ефективна електроніка, нижча потужність і застарілі технології, які вже не відповідають нинішнім стандартам енергоефективності та безпеки.

Будь-який гаджет із портом micro-USB уже сам по собі вважається застарілим. Головне обмеження цього стандарту — невисока потужність: зазвичай до 2 А при 5 В, тобто приблизно 10 Вт.

Якщо спробувати зарядити через micro-USB сучасний павербанк місткістю 20 000 мАг, процес може затягнутися на всю ніч або навіть на півдня. До того ж сам роз'єм доволі крихкий, швидко розхитується й ламається, що стало однією з причин, чому його так швидко витіснив USB-C.

Окрема проблема — "вік" батарей усередині таких павербанків. Літієві акумулятори з часом деградують: швидше зношуються за високих температур, від великої кількості циклів заряджання та через тривале зберігання в стані 100% заряду. А павербанки зазвичай саме так і лежать — повністю заряджені "про запас". З погляду готовності до надзвичайних ситуацій це правильно, але для хімії елементів живлення — не найкращий сценарій.

Навіть якщо акумулятори ще формально "живі", старі моделі часто мають низьку силу струму на виході, просту електроніку без сучасних протоколів та можуть бути практично несумісними з великими батареями ноутбуків або планшетів. У реальних умовах блекауту це означає затяжне заряджання або повну неможливість живити частину техніки.

Нагадаємо, масові відключення світла перетворюють звичайний робочий день на справжній квест, коли потрібно одночасно подбати про освітлення, зв'язок і заряд гаджетів. Водночас інтернет можна зберегти навіть без електрики — достатньо під'єднати роутер до павербанка.

Також ми писали, що з часом павербанк може заряджати повільніше й тримати менше циклів, тож природно виникає підозра про зниження його місткості. Перевірити фактичний стан зовнішнього акумулятора можна вдома за допомогою кількох простих тестів і уважного аналізу його роботи.