Як перевірити місткість повербанка вдома — прості способи без обладнання

Повербанк з часом починає заряджати повільніше, вистачає його на меншу кількість циклів, і закономірно виникає питання: чи не втратив він свою місткість. Перевірити реальний стан зовнішнього акумулятора можна вдома, без складного обладнання — достатньо кількох простих тестів і трохи уваги до його поведінки.

Чому важливо стежити за станом повербанка

Виробники часто вказують на корпусі "красиві" цифри — 10 000, 20 000 чи 30 000 мАг, але реальна місткість нерідко виявляється нижчою. На це впливають якість акумулятора, втрати енергії під час перетворення струму, знос батареї та інші фактори. Тому періодична перевірка допомагає зрозуміти, наскільки ефективно повербанк працює зараз і чи варто вже замислитися про його заміну.

Оцінити стан пристрою можна двома шляхами: за фактичною кількістю енергії, яку він віддає гаджетам, і за тим, як він поводиться під час роботи — чи гріється, як швидко заряджається і розряджається, чи не з'явилися тривожні зовнішні ознаки.

Як перевірити стан повербанка

Найпростіший спосіб — перевірити, скільки повних зарядок він може дати вашому телефону. Для цього спочатку заряджаємо повербанк до 100%, а потім підключаємо до нього гаджет із відомою місткістю батареї, наприклад смартфон.

Якщо акумулятор телефона має 4000 мАг, а повербанк зміг повністю зарядити його двічі, то можна приблизно оцінити реальну місткість як 8000 мАг. Це не точний лабораторний результат, адже частина енергії втрачається під час передачі, тому фактичне значення може бути трохи нижчим. Але метод дає загальне уявлення, наскільки близько повербанк до заявлених виробником показників.

На підсумок впливають тип пристрою, швидкість заряджання, якість кабелю та втрати при конвертації напруги. Однак навіть з поправкою на це тест дозволяє зрозуміти, чи не "просів" акумулятор занадто сильно.

Більш детальну картину дають недорогі USB-тестери. Це компактні пристрої, які підключаються між повербанком і кабелем гаджета. Вони показують струм, напругу та підраховують загальний обсяг переданої енергії в мАг і Вт-год.

З таким тестером можна як заряджати сам повербанк, так і підключати до нього смартфон або інший пристрій. Після завершення циклу на екрані видно, скільки енергії фактично було передано. Так можна досить об'єктивно оцінити реальну місткість і порівняти її з тим, що заявлено на коробці. USB-тестери коштують відносно недорого і продаються в магазинах електроніки та онлайн.

Якщо тестера немає, можна провести простий експеримент з вимірюванням часу роботи. Для цього повербанк повністю заряджають, потім підключають до нього, наприклад, світлодіодну лампочку і засікають, скільки годин вона працює від зовнішнього акумулятора. Знаючи споживання лампи, неважко приблизно прикинути, скільки енергії віддав повербанк.

Цей спосіб не відзначається високою точністю, адже на результат впливають коливання напруги та нерівномірне споживання. Втім, він дає уявлення про запас енергії та дозволяє порівняти, чи не став повербанк розряджатися відчутно швидше, ніж раніше.

На що звернути увагу в поведінці повербанка

Окремо варто оцінити й "поведінку" пристрою. Сильний нагрів корпусу під час заряджання або роботи може свідчити про проблеми з акумулятором чи контролером заряду. У такому разі не слід надовго залишати повербанк підключеним до мережі.

Небезпечними сигналами також є деформація корпусу або поява неприємного запаху. Це може бути ознакою пошкодження внутрішніх елементів, і такий пристрій краще негайно перестати використовувати та, за можливості, звернутися до фахівців або замінити його.

Ще один важливий показник — зміна часу зарядки. Якщо повербанк став заряджатися значно довше або не набирає повний заряд, це може означати помітне зниження місткості. З віком акумулятори неминуче зношуються, але важливо вчасно помітити, коли знос переходить у критичну стадію.

