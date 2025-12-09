Повербанки с micro-USB нужно заменить — что с ними не так

На столе повербанк, от которого заряжается смартфон. Фото: Freepik

В условиях новых массированных атак по энергосистеме и длительных отключений света повербанк снова превращается в базовую вещь в доме. Но старые аккумуляторы, которые годами лежат "на всякий случай", легко могут подвести именно в момент, когда связь и заряд критически нужны.

О том, что является знаком для обновления вашего повербанка, пишет How-To Geek.

В каком случае ваш повербанк нуждается в обновлении

Во время предыдущих лет именно повербанки помогали украинцам переживать блэкауты, но сегодня важно понимать, соответствует ли ваше устройство современным требованиям. Один из главных сигналов, что пора обновлять гаджет, — наличие на нем разъема micro-USB.

Когда-то micro-USB был фактическим стандартом: компактный, универсальный, присутствует почти в каждом смартфоне. Кабели лежали в каждом ящике, а повербанки с таким портом казались максимально удобными. Но эта эпоха уже прошла — современная техника постепенно полностью отказалась от micro-USB, а одиночные провода до сих пор хранятся лишь ради старых гаджетов.

Если ваш повербанк заряжается именно через micro-USB, проблема не только в неудобстве. Это свидетельствует о том, что и "начинка" устройства принадлежит к той же старой генерации: менее эффективная электроника, более низкая мощность и устаревшие технологии, которые уже не соответствуют нынешним стандартам энергоэффективности и безопасности.

Любой гаджет с портом micro-USB уже сам по себе считается устаревшим. Главное ограничение этого стандарта — невысокая мощность: обычно до 2 А при 5 В, то есть примерно 10 Вт.

Если попробовать зарядить через micro-USB современный повербанк емкостью 20 000 мАч, процесс может затянуться на всю ночь или даже на полдня. К тому же сам разъем довольно хрупкий, быстро расшатывается и ломается, что стало одной из причин, почему его так быстро вытеснил USB-C.

Отдельная проблема — "возраст" батарей внутри таких повербанков. Литиевые аккумуляторы со временем деградируют: быстрее изнашиваются при высоких температурах, от большого количества циклов зарядки и из-за длительного хранения в состоянии 100% заряда. А повербанки обычно именно так и лежат — полностью заряженные "про запас". С точки зрения готовности к чрезвычайным ситуациям это правильно, но для химии элементов питания — не лучший сценарий.

Даже если аккумуляторы еще формально "живы", старые модели часто имеют низкую силу тока на выходе, простую электронику без современных протоколов и могут быть практически несовместимы с большими батареями ноутбуков или планшетов. В реальных условиях блэкаута это означает затяжную зарядку или полную невозможность питать часть техники.

Напомним, массовые отключения света превращают обычный рабочий день в настоящий квест, когда нужно одновременно позаботиться об освещении, связи и заряде гаджетов. В то же время интернет можно сохранить даже без электричества — достаточно подключить роутер к повербанку.

Также мы писали, что со временем повербанк может заряжать медленнее и держать меньше циклов, поэтому естественно возникает подозрение о снижении его емкости. Проверить фактическое состояние внешнего аккумулятора можно дома с помощью нескольких простых тестов и внимательного анализа его работы.