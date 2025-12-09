Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Повербанки с таким разъемом нуждаются в замене — в чем причина

Повербанки с таким разъемом нуждаются в замене — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 10:34
Повербанки с micro-USB нужно заменить — что с ними не так
На столе повербанк, от которого заряжается смартфон. Фото: Freepik

В условиях новых массированных атак по энергосистеме и длительных отключений света повербанк снова превращается в базовую вещь в доме. Но старые аккумуляторы, которые годами лежат "на всякий случай", легко могут подвести именно в момент, когда связь и заряд критически нужны.

О том, что является знаком для обновления вашего повербанка, пишет How-To Geek.

Реклама
Читайте также:

В каком случае ваш повербанк нуждается в обновлении

Во время предыдущих лет именно повербанки помогали украинцам переживать блэкауты, но сегодня важно понимать, соответствует ли ваше устройство современным требованиям. Один из главных сигналов, что пора обновлять гаджет, — наличие на нем разъема micro-USB.

Когда-то micro-USB был фактическим стандартом: компактный, универсальный, присутствует почти в каждом смартфоне. Кабели лежали в каждом ящике, а повербанки с таким портом казались максимально удобными. Но эта эпоха уже прошла — современная техника постепенно полностью отказалась от micro-USB, а одиночные провода до сих пор хранятся лишь ради старых гаджетов.

Если ваш повербанк заряжается именно через micro-USB, проблема не только в неудобстве. Это свидетельствует о том, что и "начинка" устройства принадлежит к той же старой генерации: менее эффективная электроника, более низкая мощность и устаревшие технологии, которые уже не соответствуют нынешним стандартам энергоэффективности и безопасности.

Любой гаджет с портом micro-USB уже сам по себе считается устаревшим. Главное ограничение этого стандарта — невысокая мощность: обычно до 2 А при 5 В, то есть примерно 10 Вт.

Если попробовать зарядить через micro-USB современный повербанк емкостью 20 000 мАч, процесс может затянуться на всю ночь или даже на полдня. К тому же сам разъем довольно хрупкий, быстро расшатывается и ломается, что стало одной из причин, почему его так быстро вытеснил USB-C.

Отдельная проблема — "возраст" батарей внутри таких повербанков. Литиевые аккумуляторы со временем деградируют: быстрее изнашиваются при высоких температурах, от большого количества циклов зарядки и из-за длительного хранения в состоянии 100% заряда. А повербанки обычно именно так и лежат — полностью заряженные "про запас". С точки зрения готовности к чрезвычайным ситуациям это правильно, но для химии элементов питания — не лучший сценарий.

Даже если аккумуляторы еще формально "живы", старые модели часто имеют низкую силу тока на выходе, простую электронику без современных протоколов и могут быть практически несовместимы с большими батареями ноутбуков или планшетов. В реальных условиях блэкаута это означает затяжную зарядку или полную невозможность питать часть техники.

Напомним, массовые отключения света превращают обычный рабочий день в настоящий квест, когда нужно одновременно позаботиться об освещении, связи и заряде гаджетов. В то же время интернет можно сохранить даже без электричества — достаточно подключить роутер к повербанку.

Также мы писали, что со временем повербанк может заряжать медленнее и держать меньше циклов, поэтому естественно возникает подозрение о снижении его емкости. Проверить фактическое состояние внешнего аккумулятора можно дома с помощью нескольких простых тестов и внимательного анализа его работы.

полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство повербанк разъем
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации