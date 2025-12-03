Реальная вместимость повербанка — на что обязательно обратить внимание

Повербанк в руках. Фото: Freepik

Повербанки в условиях регулярных отключений света стали одним из самых популярных товаров в Украине. Однако при выборе большинство покупателей ориентируются только на цифру на коробке — 20, 30 или 40 тысяч мАч, не подозревая, что реальная емкость почти всегда существенно отличается от заявленной.

Об этом пишет ТСН.

В чем разница между реальной и заявленной емкостью

Эксперты объясняют, что объем повербанка условно можно разделить на два показателя — заявленный (типичный) и номинальный (фактический). Заявленная емкость — это общая емкость литиевых или литий-полимерных элементов питания внутри устройства, измеренная в идеальных лабораторных условиях.

Номинальная, или реальная, емкость — это тот объем заряда, который фактически попадает в ваш смартфон или планшет во время зарядки. Разница между этими двумя величинами всегда не в пользу пользователя.

Основная причина потерь — в преобразовании напряжения. Аккумуляторы внутри повербанка работают при напряжении 3,6-3,7 В, тогда как для зарядки современных гаджетов нужны не менее 5 В, а в режиме быстрой зарядки — еще больше. Специальный преобразователь поднимает напряжение с 3,7 В до 5 В, и в процессе этого двойного преобразования часть энергии неизбежно теряется — обычно от 30 до 40%.

Сколько емкости вы получаете на самом деле

Юридически производители не обманывают, когда указывают на упаковке максимальную емкость установленных батарей. В то же время большая цифра на коробке выглядит привлекательнее для покупателя, поэтому именно ее и указывают в характеристиках.

На практике это означает, что повербанк с заявленной емкостью 20 000 мАч реально отдаст примерно 11-12 тысяч мАч. Объем потерь зависит от качества контроллеров и стабилизаторов, но средний коэффициент полезного действия всего процесса зарядки обычно составляет порядка 65-85%.

Эксперты советуют запомнить простое правило: при выборе повербанка от указанной на корпусе или коробке емкости стоит "отнять" примерно 35%. Именно столько вы, вероятнее всего, потеряете на преобразовании напряжения и других технических нюансах.

Реальная емкость — не единственный критерий, на который стоит обращать внимание. Качественный повербанк должен иметь защиту от переразрядки, короткого замыкания и перегрева. Это помогает не только сохранить первоначальную емкость самого устройства, но и обезопасить смартфон или другую технику, которую вы к нему подключаете.

Разница в фактической емкости также связана с качеством преобразователей напряжения и контроллеров заряда. В более дорогих и хорошо спроектированных моделях эффективность может превышать 90%, поэтому потери энергии будут меньше.

Как проверить реальную емкость повербанка

Тем, кто хочет точно знать, сколько заряда повербанк реально отдает, можно воспользоваться специальными измерительными приборами. Один из таких инструментов — USB-мультиметр. Он показывает, какой объем заряда фактически передается с повербанка на смартфон или другое устройство во время зарядки.

Таким образом, ориентироваться только на цифру на упаковке недостаточно: важно учитывать потери при преобразовании напряжения, качество "начинки" устройства и наличие систем защиты. Именно это в итоге определяет, сколько реального заряда вы получите в условиях, когда каждый процент батареи имеет значение.

