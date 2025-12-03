Реальна місткість павербанка — на що обов'язково звернути увагу

Павербанк в руках. Фото: Freepik

Павербанки в умовах регулярних відключень світла стали одним з найпопулярніших товарів в Україні. Однак під час вибору більшість покупців орієнтуються лише на цифру на коробці — 20, 30 чи 40 тисяч мАг, не підозрюючи, що реальна місткість майже завжди суттєво відрізняється від заявленої.

У чому різниця між реальною та заявленою місткістю

Експерти пояснюють, що об'єм павербанка умовно можна поділити на два показники — заявлений (типовий) і номінальний (фактичний). Заявлена місткість — це загальна місткість літієвих або літій-полімерних елементів живлення всередині пристрою, виміряна в ідеальних лабораторних умовах.

Номінальна, або реальна, місткість — це той об'єм заряду, який фактично потрапляє у ваш смартфон чи планшет під час заряджання. Різниця між цими двома величинами завжди не на користь користувача.

Основна причина втрат — у перетворенні напруги. Акумулятори всередині павербанка працюють при напрузі 3,6-3,7 В, тоді як для заряджання сучасних гаджетів потрібні щонайменше 5 В, а в режимі швидкого заряджання — ще більше. Спеціальний перетворювач підіймає напругу з 3,7 до 5 В, і в процесі цього подвійного перетворення частина енергії неминуче втрачається — зазвичай від 30 до 40%.

Скільки місткості ви отримуєте насправді

Юридично виробники не обманюють, коли вказують на упаковці максимальну місткість встановлених батарей. Водночас більша цифра на коробці має привабливіший вигляд для покупця, тому саме її й зазначають у характеристиках.

На практиці це означає, що павербанк із заявленою місткістю 20 000 мАг реально віддасть приблизно 11-12 тисяч мАг. Обсяг втрат залежить від якості контролерів і стабілізаторів, але середній коефіцієнт корисної дії всього процесу заряджання зазвичай становить близько 65-85%.

Експерти радять запам'ятати просте правило: під час вибору павербанка від зазначеної на корпусі або коробці місткості варто "відняти" приблизно 35%. Саме стільки ви, найімовірніше, втратите на перетворенні напруги та інших технічних нюансах.

Реальна місткість — не єдиний критерій, на який варто зважати. Якісний павербанк повинен мати захист від перерозряджання, короткого замикання та перегрівання. Це допомагає не лише зберегти початкову місткість самого пристрою, а й убезпечити смартфон чи іншу техніку, яку ви до нього підключаєте.

Різниця у фактичній місткості також пов'язана з якістю перетворювачів напруги і контролерів заряду. У дорожчих і добре спроєктованих моделях ефективність може перевищувати 90%, тож втрати енергії будуть меншими.

Як перевірити реальну місткість павербанка

Тим, хто хоче точно знати, скільки заряду павербанк реально віддає, можна скористатися спеціальними вимірювальними приладами. Один із таких інструментів — USB-мультиметр. Він показує, який об'єм заряду фактично передається з павербанка на смартфон або інший пристрій під час заряджання.

Таким чином, орієнтуватися лише на цифру на упаковці недостатньо: важливо враховувати втрати під час перетворення напруги, якість "начинки" пристрою та наявність систем захисту. Саме це в підсумку визначає, скільки реального заряду ви отримаєте в умовах, коли кожен відсоток батареї має значення.

