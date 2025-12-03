Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Реальна місткість павербанка — чому цифри на коробці брехливі

Реальна місткість павербанка — чому цифри на коробці брехливі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:34
Реальна місткість павербанка — на що обов'язково звернути увагу
Павербанк в руках. Фото: Freepik

Павербанки в умовах регулярних відключень світла стали одним з найпопулярніших товарів в Україні. Однак під час вибору більшість покупців орієнтуються лише на цифру на коробці — 20, 30 чи 40 тисяч мАг, не підозрюючи, що реальна місткість майже завжди суттєво відрізняється від заявленої.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

У чому різниця між реальною та заявленою місткістю

Експерти пояснюють, що об'єм павербанка умовно можна поділити на два показники — заявлений (типовий) і номінальний (фактичний). Заявлена місткість — це загальна місткість літієвих або літій-полімерних елементів живлення всередині пристрою, виміряна в ідеальних лабораторних умовах.

Номінальна, або реальна, місткість — це той об'єм заряду, який фактично потрапляє у ваш смартфон чи планшет під час заряджання. Різниця між цими двома величинами завжди не на користь користувача.

Основна причина втрат — у перетворенні напруги. Акумулятори всередині павербанка працюють при напрузі 3,6-3,7 В, тоді як для заряджання сучасних гаджетів потрібні щонайменше 5 В, а в режимі швидкого заряджання — ще більше. Спеціальний перетворювач підіймає напругу з 3,7 до 5 В, і в процесі цього подвійного перетворення частина енергії неминуче втрачається — зазвичай від 30 до 40%.

Скільки місткості ви отримуєте насправді

Юридично виробники не обманюють, коли вказують на упаковці максимальну місткість встановлених батарей. Водночас більша цифра на коробці має привабливіший вигляд для покупця, тому саме її й зазначають у характеристиках.

На практиці це означає, що павербанк із заявленою місткістю 20 000 мАг реально віддасть приблизно 11-12 тисяч мАг. Обсяг втрат залежить від якості контролерів і стабілізаторів, але середній коефіцієнт корисної дії всього процесу заряджання зазвичай становить близько 65-85%.

Експерти радять запам'ятати просте правило: під час вибору павербанка від зазначеної на корпусі або коробці місткості варто "відняти" приблизно 35%. Саме стільки ви, найімовірніше, втратите на перетворенні напруги та інших технічних нюансах.

Реальна місткість — не єдиний критерій, на який варто зважати. Якісний павербанк повинен мати захист від перерозряджання, короткого замикання та перегрівання. Це допомагає не лише зберегти початкову місткість самого пристрою, а й убезпечити смартфон чи іншу техніку, яку ви до нього підключаєте.

Різниця у фактичній місткості також пов'язана з якістю перетворювачів напруги і контролерів заряду. У дорожчих і добре спроєктованих моделях ефективність може перевищувати 90%, тож втрати енергії будуть меншими.

Як перевірити реальну місткість павербанка

Тим, хто хоче точно знати, скільки заряду павербанк реально віддає, можна скористатися спеціальними вимірювальними приладами. Один із таких інструментів — USB-мультиметр. Він показує, який об'єм заряду фактично передається з павербанка на смартфон або інший пристрій під час заряджання.

Таким чином, орієнтуватися лише на цифру на упаковці недостатньо: важливо враховувати втрати під час перетворення напруги, якість "начинки" пристрою та наявність систем захисту. Саме це в підсумку визначає, скільки реального заряду ви отримаєте в умовах, коли кожен відсоток батареї має значення.

Нагадаємо, коли сідає смартфон чи навушники, павербанк часто стає справжнім порятунком. Проте він не є універсальним джерелом живлення — деякі пристрої під'єднувати до нього не лише марно, а й небезпечно.

Також ми писали, що павербанк виручає в подорожах, під час відключень світла та просто в дорозі, тому ми схильні повністю йому довіряти. Але буденні дрібниці — перегрів, постійні "100%" на індикаторі чи регулярний розряд "до нуля" — непомітно вкорочують життя його акумулятора значно швидше, ніж здається.

гаджети технології відключення світла акумулятор ємність повербанк
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації