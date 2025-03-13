В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним серцем — чим усе закінчилося

Штучне серце BiVACOR. Фото: AAP

В Австралії лікарі провели революційну операцію з трансплантації штучного серця пацієнту, який став першим у світі з високотехнологічним пристроєм у грудях. Вони імплантували йому механічну помпу крові, виготовлену з титану.

Про це пише ABC News.

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Вся операція тривала понад 6 годин у Сіднеї. Чоловік отримав імплантат до того часу, поки не буде знайдено донорське серце. Пацієнт прожив зі штучним серцем понад 100 днів, поки не було знайдено орган для пересадки, яка також пройшла успішно, і зараз його одужання триває добре.

Лікарі сподіваються, що з часом така операція може повністю звести нанівець потребу в донорських серцях. Ті, хто проводив операцію, сказали, що від неї в них мурашки по шкірі.

"Нерви, безумовно, були, особливо коли Даніель Тіммс, який винайшов BiVACOR, клацнув вимикачем і увімкнув штучне серце", — сказав трансплантолог доктор Янш.

Між собою лікарі назвали цей винахід "Святим Граалем", адже він технічно не може вийти з ладу або бути відторгнутим організмом. Імплантат перекачує кров по тілу за допомогою двигуна зі спеціальним механізмом, який уникає будь-якого механічного зносу. Для підвішування ротора двигуна використовуються магніти, тому деталі не труться і не зношуються навіть через тривалий час.

Пристрій досить малих розмірів і може поміститися навіть всередині 12-річної дитини. Його вага становить 650 грамів, проте пацієнти, як зазначають лікарі, не відчувають його всередині себе. Живлення відбувається від зовнішньої батареї, яка під'єднується за допомогою дроту в грудях пацієнта, а вистачає її на чотири години, після чого вона сповіщає про необхідність заміни.

За розробкою стоїть винахідник Даніель Тіммс, який присвятив своє життя його створенню. Як він розповів, вперше зацікавився цією ідеєю ще в дитинстві, коли проводив багато часу зі своїм батьком-сантехніком, майструючи різноманітні водяні помпи. Його батько помер від серцевої недостатності, що лише посилило його прагнення завершити роботу над розробкою штучного серця.

Вперше імплантат встановили в США пацієнту у липні 2024 року. З того часу його отримали ще чотири пацієнти, перш ніж були знайдені донори, але вони так і не були виписані з імплантатом.

Нагадаємо, в Україні провели першу операцію з трансплантації серця 30-річному пацієнту. На сьогодні вона вважається унікальною в нашій країні.

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