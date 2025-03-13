В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным сердцем — чем все закончилось

Искусственное сердце BiVACOR. Фото: AAP

В Австралии врачи провели революционную операцию по трансплантации искусственного сердца пациенту, который стал первым в мире с высокотехнологичным устройством в груди. Они имплантировали ему механическую помпу крови, изготовленную из титана.

Об этом пишет ABC News.

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Вся операция длилась более 6 часов в Сиднее. Мужчина получил имплантат до тех пор, пока не будет найдено донорское сердце. Пациент прожил с искусственным сердцем более 100 дней, пока не был найден орган для пересадки, которая также прошла успешно, и сейчас его выздоровление идет хорошо.

Врачи надеются, что со временем такая операция может полностью свести на нет потребность в донорских сердцах. Те, кто проводил операцию, сказали, что от нее у них мурашки по коже.

"Нервы, безусловно, были, особенно когда Даниэль Тиммс, который изобрел BiVACOR, щелкнул выключателем и включил искусственное сердце", — сказал трансплантолог доктор Янш.

Между собой врачи назвали это изобретение "Святым Граалем", ведь оно технически не может выйти из строя или быть отторгнутым организмом. Имплантат перекачивает кровь по телу с помощью двигателя со специальным механизмом, который избегает любого механического износа. Для подвешивания ротора двигателя используются магниты, поэтому детали не трутся и не изнашиваются даже спустя длительное время.

Устройство достаточно малых размеров и может поместиться даже внутри 12-летнего ребенка. Его вес составляет 650 граммов, однако пациенты, как отмечают врачи, не чувствуют его внутри себя. Питание происходит от внешней батареи, которая подсоединяется с помощью провода в груди пациента, а хватает ее на четыре часа, после чего она оповещает о необходимости замены.

За разработкой стоит изобретатель Даниэль Тиммс, который посвятил свою жизнь его созданию. Как он рассказал, впервые заинтересовался этой идеей еще в детстве, когда проводил много времени со своим отцом-сантехником, мастеря разнообразные водяные помпы. Его отец умер от сердечной недостаточности, что лишь усилило его стремление завершить работу над разработкой искусственного сердца.

Впервые имплантат установили в США пациенту в июле 2024 года. С тех пор его получили еще четыре пациента, прежде чем были найдены доноры, но они так и не были выписаны с имплантатом.

Напомним, в Украине провели первую операцию по трансплантации сердца 30-летнему пациенту. На сегодня она считается уникальной в нашей стране.

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