Оновлення iOS 18.4.1 може "вбити" ваш iPhone — що з ним не так

Оновлення iOS 18.4.1 на екрані iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Зазвичай користувачам радять встановлювати свіжі версії iOS, щойно вони з'являються, але з iOS 18.4.1 ситуація ризикована: повідомляють, що прошивка виводить з ладу окремі смартфони. Тож варто зачекати, перш ніж натискати "Оновити".

Про це пише MakeUseOf.

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Проблема проявляється доволі хаотично: немає зрозумілого пояснення, чому одні пристрої "цеглуються", а інші оновлюються без ускладнень. Утім, на Reddit уже з'явилися скарги власників iPhone 15 та iPhone 16. Найнеприємніший сценарій — система перестає розпізнавати IMEI-номер, через що телефон не може завантажитися й підозрює себе "вкраденим".

Подібні збої траплялися й раніше на різних платформах, але цього разу масштаби неприємні: апарат стає повністю недієздатним, а офіційна підтримка поки що не пропонує універсального рішення.

Попри ризики, в iOS 18.4.1 виправлено дві критичні вразливості безпеки. Крім того, з'явилися пріоритетні сповіщення та кілька нових опцій у "Пункті керування", зокрема режим "Фонові звуки". Якщо ви все ж ризикнете оновитися до останньої версії, щоб не залишатися без актуального захисту, варто перед цим зробити резервну копію системи.

Нагадаємо, на iPhone користувачі повідомили про несподіване повернення старих додатків, які вони давно видалили. Проблема з'явилася після оновлення до iOS 18.4.

Також ми писали, що користувачі iPhone жалілися на швидке розряджання батареї. Після оновлення до iOS 18.4 в мережі почали з'являтися дописи з обуренням щодо жахливої роботи акумулятора.