Обновление iOS 18.4.1 может "убить" ваш iPhone — что с ним не так

Обновление iOS 18.4.1 на экране iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Обычно пользователям советуют устанавливать свежие версии iOS, как только они появляются, но с iOS 18.4.1 ситуация рискованная: сообщают, что прошивка выводит из строя отдельные смартфоны. Поэтому стоит подождать, прежде чем нажимать "Обновить".

Об этом пишет MakeUseOf.

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Проблема проявляется довольно хаотично: нет понятного объяснения, почему одни устройства "окирпичиваются", а другие обновляются без осложнений. Впрочем, на Reddit уже появились жалобы владельцев iPhone 15 и iPhone 16. Самый неприятный сценарий — система перестает распознавать IMEI-номер, из-за чего телефон не может загрузиться и подозревает себя "украденным".

Подобные сбои случались и раньше на разных платформах, но в этот раз масштабы неприятные: аппарат становится полностью недееспособным, а официальная поддержка пока не предлагает универсального решения.

Несмотря на риски, в iOS 18.4.1 исправлены две критические уязвимости безопасности. Кроме того, появились приоритетные уведомления и несколько новых опций в "Пункте управления", в частности режим "Фоновые звуки". Если вы все же рискнете обновиться до последней версии, чтобы не оставаться без актуальной защиты, стоит перед этим сделать резервную копию системы.

Напомним, на iPhone пользователи сообщили о неожиданном возвращении старых приложений, которые они давно удалили. Проблема появилась после обновления до iOS 18.4.

Также мы писали, что пользователи iPhone жаловались на быструю разрядку батареи. После обновления до iOS 18.4 в сети начали появляться сообщения с возмущением по поводу ужасной работы аккумулятора.