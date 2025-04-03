Новий баг в iOS 18.4 — на iPhone автоматично відновлюються видалені додатки

В руках iPhone з iOS 18.4. Фото: скриншот/YouTube

Користувачі iPhone масово повідомляють про несподіване повернення старих додатків, які вони давно видалили. Проблема стала актуальною після встановлення новітнього оновлення iOS 18.4, випущеного Apple в понеділок, 31 березня.

Про це пише MacRumors.

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Схожі скарги можна знайти на численних гілках Reddit та на сторінках підтримки спільноти Apple, де люди розповідають, що на їхніх смартфонах відновилися сторонні додатки та ігри, видалені кілька місяців або навіть років тому.

"Отже, після успішного оновлення до iOS 18.4 я зайшов до магазину додатків, щоб оновити програми. І на мій подив, ця китайська гра встановилася автоматично. Як таке можливо? А ще я вимкнув автоматичне оновлення та встановлення в App Store, коли вперше придбав телефон минулого року", — йдеться у пості користувача Reddit.

На сьогодні немає чіткої прив'язки проблеми до конкретного типу пристрою чи регіону, адже не у всіх користувачів з'являється це явище. Одночасно важливо відзначити, що воно не пов'язане з функцією "Автоматичні завантаження", яка зазвичай синхронізує програми з інших пристроїв. Багато постраждалих власників iPhone взагалі не мають інших пристроїв Apple.

Крім того, користувачі наголошують: їхні смартфони ніколи не проходили процедуру джейлбрейку та не використовували неофіційні джерела завантажень. Тож версію про те, що відновлення старих додатків може бути пов'язане з альтернативними маркетплейсами, також можна відкинути.

Поки не існує офіційного пояснення того, що саме спричиняє цей збій. Водночас тим, хто вже зіштовхнувся з появою небажаних додатків, залишається лише повторно їх видалити та чекати на додаткову інформацію чи наступні виправлення в iOS. Очікується, що Apple найближчим часом надасть детальнішу інформацію щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, Apple випустила оновлення iOS 18.4. Система отримала кілька корисних оновлень для всіх користувачів iPhone.

Також ми писали, що надійний інсайдер, який раніше передбачив пристрої, що оновляться до iOS 18, розкрив список моделей iPhone, які отримають оновлення до iOS 19. Водночас кілька популярних моделей втратять підтримку.