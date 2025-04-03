Новый баг в iOS 18.4 — на iPhone автоматически восстанавливаются удаленные приложения

В руках iPhone с iOS 18.4. Фото: скриншот/YouTube

Пользователи iPhone массово сообщают о неожиданном возвращении старых приложений, которые они давно удалили. Проблема стала актуальной после установки новейшего обновления iOS 18.4, выпущенного Apple в понедельник, 31 марта.

Об этом пишет MacRumors.

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Похожие жалобы можно найти на многочисленных ветках Reddit и на страницах поддержки сообщества Apple, где люди рассказывают, что на их смартфонах восстановились сторонние приложения и игры, удаленные несколько месяцев или даже лет назад.

"Итак, после успешного обновления до iOS 18.4 я зашел в магазин приложений, чтобы обновить программы. И к моему удивлению, эта китайская игра установилась автоматически. Как такое возможно? А еще я отключил автоматическое обновление и установку в App Store, когда впервые приобрел телефон в прошлом году", — говорится в посте пользователя Reddit.

На сегодня нет четкой привязки проблемы к конкретному типу устройства или региона, ведь не у всех пользователей появляется это явление. Одновременно важно отметить, что оно не связано с функцией "Автоматические загрузки", которая обычно синхронизирует программы с других устройств. Многие пострадавшие владельцы iPhone вообще не имеют других устройств Apple.

Кроме того, пользователи отмечают: их смартфоны никогда не проходили процедуру джейлбрейка и не использовали неофициальные источники загрузок. Поэтому версию, что восстановление старых приложений может быть связано с альтернативными маркетплейсами, также можно отбросить.

Пока не существует официального объяснения того, что именно вызывает этот сбой. В то же время тем, кто уже столкнулся с появлением нежелательных приложений, остается только повторно их удалить и ждать дополнительную информацию или следующие исправления в iOS. Ожидается, что Apple в ближайшее время предоставит более подробную информацию по этой ситуации.

Напомним, Apple выпустила обновление iOS 18.4. Система получила несколько полезных обновлений для всех пользователей iPhone.

Также мы писали, что надежный инсайдер, ранее предсказавший устройства, что обновятся до iOS 18, раскрыл список моделей iPhone, которые получат обновление до iOS 19. В то же время несколько популярных моделей потеряют поддержку.