Google і Samsung вперше представили власні смартокуляри — що вміє новий гаджет

Прототип розумних окулярів Android XR Glasses. Фото: скриншот/YouTube

Після місяців чуток Google вперше продемонструвала прототип Android XR Glasses із прошивкою, яку компанія розробляє спільно з Samsung. Окуляри показали прямо на сцені Google I/O, а відразу після виступу журналістам дали приміряти ту саму пару. Хоча тест тривав лише близько п'яти хвилин, враження виявилися переконливими, адже пристрій поєднує знайому форму з доволі змістовним функціоналом.

Про це пише TechRadar.

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Зовні окуляри майже не відрізняються від класичних чорних оправ на кшталт Meta Ray-Ban, однак завдяки потовщеним дужкам у них вмістилися дисплей, сенсори й елементи керування. Під час увімкнення у верхній частині поля зору з'явилася тонка інформаційна панель з годинником і погодою. Натиснувши кнопку на правій дужці, автор зробив фото — і знімок миттєво "спалахнув" перед очима, даючи змогу перевірити кадр без смартфона.

Зовнішній вигляд смартокулярів Android XR Glasses. Фото: скриншот/YouTube

Частину функцій, продемонстрованих під час ключової презентації — повідомлення, виклики, переклад — журналістам протестувати не дозволили. Втім, представник Google увімкнув навігацію, і саме цей режим найбільше вразив: підказки щодо наступного повороту "висять" у верхній частині зору, не перекриваючи дорогу, а за потреби можна опустити погляд і побачити мінікарту, що обертається разом із головою.

Прототип працює на тій же платформі Android XR, що й гарнітура Project Moohan: останню Samsung планує випустити вже цього року і таким чином залучити розробників, які до кінця 2025 року отримають інструменти для створення додатків під окуляри. Зображення на вбудованому дисплеї виглядає достатньо чітким, хоча поведінку під прямим сонцем поки не перевіряли — демонстрація відбувалася у спеціально облаштованій кімнаті.

Велике враження справила інтеграція з помічником Gemini. Автор запитав про погоду, попросив проаналізувати репродукцію картини й оцінити книжку за обкладинкою — штучний інтелект відповідав голосом і виводив результати на лінзу. Поєднання аудіо, дисплея та екосистеми Google створює відчуття справді корисного девайса, а не чергового концепту.

Наразі ж прототип Samsung довів головне — екран у лінзі може підсилювати, а не відволікати. І якщо наступні версії збережуть баланс між формою та можливостями, ринок розумних окулярів швидко вийде за межі нішевого захоплення.

Нагадаємо, Apple активно працює над створенням власних смартокулярів, які мають стати доступним проміжним кроком на шляху до повноцінних AR-рішень. Пристрій із кодовою назвою N50 використовуватиме технології Apple Intelligence, однак без класичної реалізації доповненої реальності.

Також ми писали, що компанія Meta відкрила функцію live translation для всіх країн, де офіційно продаються смартокуляри Ray-Ban. Ця можливість, анонсована ще на Meta Connect 2024, дозволяє користувачам вести діалог англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами, одночасно отримуючи переклад у зручному форматі.