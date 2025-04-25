Словник на очах — смартокуляри Ray-Ban Meta AI отримали функцію онлайн-перекладача

Дівчина в смартокулярах Ray-Ban Meta AI. Фото: скриншот/Meta

Meta розгорнула функцію live translation, яку торік анонсували на Meta Connect 2024, для всіх ринків, де продаються смартокуляри Ray-Ban. Відтепер власники гаджета можуть спілкуватися з англомовними, французькомовними, італійськомовними та іспаномовними співрозмовниками й одночасно чути переклад у зручному для себе форматі.

Про це пише The Verge.

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Щоб користуватися перекладачем без Wi-Fi чи мобільного інтернету, достатньо завчасно завантажити мовний пакет — тоді функція працюватиме офлайн, що особливо зручно в поїздках за кордон.

Нещодавно стартували продажі оновлених Ray-Ban Meta Skyler у глянсовому "крейдяно-сірому" кольорі з фотохромними сапфіровими Transitions-лінзами. Крім того, класичну глянсово-чорну оправу тепер можна замовити з прозорими або зеленими лінзами.

Meta повідомила й про інші новинки, які найближчим часом стануть доступними більшій аудиторії. Функція Live AI дозволяє асистенту Meta AI бачити навколишній світ у режимі реального часу й вести природніший діалог із користувачем. Також компанія працює над можливістю надсилати й отримувати в окулярах приватні повідомлення, фото, аудіо- та відеодзвінки з Instagram — аналогічно до вже наявної інтеграції з WhatsApp, Messenger та вбудованими месенджерами Android і iOS.

Підтримка музичних сервісів Spotify, Amazon Music, Shazam і Apple Music розширюється за межі США та Канади. Утім, просити Meta AI відтворити трек або розповісти більше про пісню зможуть лише користувачі, у яких мова за замовчуванням встановлена на англійську.

Розумний асистент Meta AI, який цього місяця вже запустили у Великій Британії, з наступного тижня стане доступним у всіх підтримуваних країнах ЄС. Компанія також планує офіційно вивести смартокуляри Ray-Ban на ринки Мексики, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів, але точні дати поки що не називає.

Нагадаємо, Meta серйозно контролює зміни, які можуть з'являтися в месенджері WhatsApp. Також серйозно вона ставилася й до ШІ в додатку, і тепер компанія планує інтегрувати його для переписування тексту.

Також ми писали, що Meta розробляє навчальний чип штучного інтелекту, який стане частиною зменшення залежності від постачальників. Якщо тестування пройдуть успішно, компанія планує нарощувати виробництво.