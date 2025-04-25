Словарь на глазах — смарт-очки Ray-Ban Meta AI получили функцию онлайн-переводчика

Девушка в смарт-очках Ray-Ban Meta AI. Фото: скриншот/Meta

Meta развернула функцию live translation, которую в прошлом году анонсировали на Meta Connect 2024, для всех рынков, где продаются смарт-очки Ray-Ban. Отныне владельцы гаджета могут общаться с англоязычными, франкоязычными, италоязычными и испаноязычными собеседниками и одновременно слышать перевод в удобном для себя формате.

Об этом пишет The Verge.

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Чтобы пользоваться переводчиком без Wi-Fi или мобильного интернета, достаточно заранее загрузить языковой пакет — тогда функция будет работать офлайн, что особенно удобно в поездках за границу.

Недавно стартовали продажи обновленных Ray-Ban Meta Skyler в глянцевом "мелово-сером" цвете с фотохромными сапфировыми Transitions-линзами. Кроме того, классическую глянцево-черную оправу теперь можно заказать с прозрачными или зелеными линзами.

Meta сообщила и о других новинках, которые в ближайшее время станут доступными большей аудитории. Функция Live AI позволяет ассистенту Meta AI видеть окружающий мир в режиме реального времени и вести более естественный диалог с пользователем. Также компания работает над возможностью отправлять и получать в очках личные сообщения, фото, аудио- и видеозвонки из Instagram — аналогично уже существующей интеграции с WhatsApp, Messenger и встроенными мессенджерами Android и iOS.

Поддержка музыкальных сервисов Spotify, Amazon Music, Shazam и Apple Music расширяется за пределы США и Канады. Впрочем, просить Meta AI воспроизвести трек или рассказать больше о песне смогут только пользователи, у которых язык по умолчанию установлен на английский.

Умный ассистент Meta AI, который в этом месяце уже запустили в Великобритании, со следующей недели станет доступным во всех поддерживаемых странах ЕС. Компания также планирует официально вывести смарт-очки Ray-Ban на рынки Мексики, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, но точные даты пока не называет.

Напомним, Meta серьезно контролирует изменения, которые могут появляться в мессенджере WhatsApp. Также серьезно она относилась и к ИИ в приложении, и теперь компания планирует интегрировать его для переписывания текста.

Также мы писали, что Meta разрабатывает обучающий чип искусственного интеллекта, который станет частью уменьшения зависимости от поставщиков. Если тестирования пройдут успешно, компания планирует наращивать производство.