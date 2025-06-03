Google и Samsung впервые представили собственные смарт-очки — что умеет новый гаджет

Прототип умных очков Android XR Glasses. Фото: скриншот/YouTube

После месяцев слухов Google впервые продемонстрировала прототип Android XR Glasses с прошивкой, которую компания разрабатывает совместно с Samsung. Очки показали прямо на сцене Google I/O, а сразу после выступления журналистам дали примерить ту же пару. Хотя тест длился около пяти минут, впечатления оказались убедительными, ведь устройство сочетает знакомую форму с достаточно содержательным функционалом.

Об этом пишет TechRadar.

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Внешне очки почти не отличаются от классических черных оправ типа Meta Ray-Ban, однако благодаря утолщенным скобкам в них уместились дисплей, сенсоры и элементы управления. При включении в верхней части поля зрения появилась тонкая информационная панель с часами и погодой. Нажав кнопку на правой скобке, автор сделал фото — и снимок мгновенно вспыхнул перед глазами, позволяя проверить кадр без смартфона.

Внешний вид смарт-очков Android XR Glasses. Фото: скриншот/YouTube

Часть функций, продемонстрированных во время ключевой презентации — сообщения, вызовы, перевод — журналистам протестовать не разрешили. Впрочем, представитель Google включил навигацию, и именно этот режим больше всего поразил: подсказки о следующем повороте "висят" в верхней части зрения, не перекрывая дорогу, а при необходимости можно опустить взгляд и увидеть вращающуюся вместе с головой мини-карту.

Прототип работает на той же платформе Android XR, что и гарнитура Project Moohan: последнюю Samsung планирует выпустить уже в этом году и привлечь таким образом разработчиков, которые до конца 2025 года получат инструменты для создания приложений под очки. Изображение на встроенном дисплее выглядит достаточно четким, хотя поведение под прямым солнцем пока не проверялось — демонстрация проходила в специально обустроенной комнате.

Большое впечатление произвела интеграция с помощником Gemini. Автор спросил погоду, попросил проанализировать репродукцию картины и оценить книгу по обложке — искусственный интеллект отвечал голосом и выводил результаты на линзу. Сочетание аудио, дисплея и экосистемы Google создает ощущение действительно полезного девайса, а не очередного концепта.

Прототип Samsung доказал главное — экран в линзе может усиливать, а не отвлекать. И если следующие версии сохранят баланс между формой и возможностями, рынок умных очков быстро выйдет за пределы нишевого увлечения.

Напомним, Apple активно работает над созданием собственных смарт-очков, которые должны стать доступным промежуточным шагом на пути к полноценным AR-решениям. Устройство с кодовым названием N50 будет использовать технологии Apple Intelligence, но без классической реализации дополненной реальности.

Также мы писали, что компания Meta открыла функцию live translation для всех стран, где официально продаются смарт-очки Ray-Ban. Эта возможность, анонсированная еще на Meta Connect 2024, позволяет пользователям вести диалог на английском, французском, итальянском или испанском языках, одновременно получая перевод в удобном формате.