Головна Технології Одна з найгірших речей, яку ви можете зробити зі своїм ноутбуком

Одна з найгірших речей, яку ви можете зробити зі своїм ноутбуком

Дата публікації: 25 квітня 2026 12:32
Чому наклейки на ноутбуці можуть нашкодити його роботі
Стікери на ноутбуці. Фото: кадр з відео/YouTube

Бажання зробити ноутбук більш стильним і впізнаваним здається цілком природним, адже більшість моделей мають досить однотипний вигляд. Але одна з найпоширеніших спроб прикрасити пристрій, а саме наклейки, у деяких випадках може обернутися реальною проблемою для його роботи.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому наклейки можуть нашкодити ноутбуку

Одна з найгірших помилок — клеїти наклейки на вентиляційні отвори або порти ноутбука. У такому разі пристрій втрачає можливість нормально відводити тепло, через що починає перегріватися.

Наслідки можуть бути досить серйозними. Перегрів здатен викликати падіння продуктивності, раптові вимкнення і навіть пошкодження внутрішніх компонентів ноутбука. Для досвідчених користувачів це може здаватися очевидним, але на практиці така помилка трапляється доволі часто.

Згадується і показовий випадок із сервісного центру, де технік усунув проблему перегріву просто знявши велику наклейку, яка перекривала всю ширину нижньої вентиляційної решітки ноутбука.

Водночас самі наклейки не є абсолютним злом, якщо розміщувати їх правильно. Безпечним місцем вважається зовнішня частина кришки ноутбука, оскільки через неї пристрій не відводить тепло так, як через вентиляційні отвори.

У такому випадку головний ризик уже стосується не роботи ноутбука, а його зовнішнього вигляду. Наклейки можуть залишати сліди після зняття, псувати покриття і знижувати вартість пристрою при подальшому продажі.

Для тих, хто хоче зробити ноутбук більш індивідуальним, існують і безпечніші варіанти. Йдеться про захисні аксесуари та чохли для ноутбуків і MacBook, які одночасно змінюють зовнішній вигляд пристрою і захищають його від пошкоджень.

Для домашнього використання також можна використовувати декоративні LED-стрічки, які створюють настрій і додають індивідуальності без втручання в сам корпус ноутбука.

Раніше Новини.LIVE писали, що перегрів ноутбука часто починається не з технічної несправності, а з повсякденної звички ставити пристрій на ковдру, диван чи іншу м'яку поверхню. У таких умовах вентиляційні отвори можуть швидко перекриватися, через що гаряче повітря перестає нормально відводитися, а система охолодження починає працювати з підвищеним навантаженням.

Також Новини.LIVE розповідали, що MacBook Neo став найдоступнішим ноутбуком Apple у лінійці, однак зниження ціни в цьому випадку супроводжується низкою компромісів у конфігурації та функціональності. Саме тому експерти радять звертати увагу не лише на сам цінник, а й на ключові особливості моделі, які можуть вплинути на зручність користування ще до покупки.

корисні поради перегрів ноутбука ремонт ноутбука
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
