Україна
Главная Технологии Одно из худших действий, которое вы можете совершить со своим ноутбуком

Одно из худших действий, которое вы можете совершить со своим ноутбуком

Дата публикации 25 апреля 2026 12:32
Почему наклейки на ноутбуке могут навредить его работе
Стикеры на ноутбуке. Фото: кадр из видео/YouTube

Желание сделать ноутбук более стильным и узнаваемым кажется вполне естественным, ведь большинство моделей имеют достаточно однотипный вид. Но одна из самых распространенных попыток украсить устройство, а именно наклейки, в некоторых случаях может обернуться реальной проблемой для его работы.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему наклейки могут навредить ноутбуку

Одна из худших ошибок — клеить наклейки на вентиляционные отверстия или порты ноутбука. В таком случае устройство теряет возможность нормально отводить тепло, из-за чего начинает перегреваться.

Последствия могут быть достаточно серьезными. Перегрев способен вызвать падение производительности, внезапные выключения и даже повреждение внутренних компонентов ноутбука. Для опытных пользователей это может казаться очевидным, но на практике такая ошибка случается довольно часто.

Вспоминается и показательный случай из сервисного центра, где техник устранил проблему перегрева просто сняв большую наклейку, которая перекрывала всю ширину нижней вентиляционной решетки ноутбука.

В то же время сами наклейки не являются абсолютным злом, если размещать их правильно. Безопасным местом считается внешняя часть крышки ноутбука, поскольку через нее устройство не отводит тепло так, как через вентиляционные отверстия.

В таком случае главный риск уже касается не работы ноутбука, а его внешнего вида. Наклейки могут оставлять следы после снятия, портить покрытие и снижать стоимость устройства при дальнейшей продаже.

Для тех, кто хочет сделать ноутбук более индивидуальным, существуют и более безопасные варианты. Речь идет о защитных аксессуарах и чехлах для ноутбуков и MacBook, которые одновременно меняют внешний вид устройства и защищают его от повреждений.

Для домашнего использования также можно использовать декоративные LED-ленты, которые создают настроение и добавляют индивидуальности без вмешательства в сам корпус ноутбука.

Ранее Новини.LIVE писали, что перегрев ноутбука часто начинается не с технической неисправности, а с повседневной привычки ставить устройство на одеяло, диван или другую мягкую поверхность. В таких условиях вентиляционные отверстия могут быстро перекрываться, из-за чего горячий воздух перестает нормально отводиться, а система охлаждения начинает работать с повышенной нагрузкой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что MacBook Neo стал самым доступным ноутбуком Apple в линейке, однако снижение цены в этом случае сопровождается рядом компромиссов в конфигурации и функциональности. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание не только на сам ценник, но и на ключевые особенности модели, которые могут повлиять на удобство пользования еще до покупки.

полезные советы перегрев ноутбука ремонт ноутбука
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Реклама

