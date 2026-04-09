Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: как это влияет на батарею

Ноутбук можно использовать, не отключая от сети после полной зарядки, и это не означает, что батарея непрерывно заряжается без остановки. В то же время такой режим работы имеет свои нюансы, которые следует учитывать для сохранения аккумулятора и безопасности данных.

Можно ли пользоваться ноутбуком, который подключен к зарядке

Распространенное мнение о том, что ноутбук обязательно нужно сразу отключать от зарядки после достижения 100%, не совсем соответствует действительности. Когда аккумулятор полностью заряжается, контроллер прекращает процесс зарядки, поэтому устройство может и дальше работать от сети без постоянного "перелива" энергии в батарею.

Несмотря на это, специалисты рекомендуют периодически менять источник питания и не оставлять ноутбук все время только в одном режиме. Речь идет о чередовании работы от сети и от аккумулятора.

Такой подход позволяет избегать сценария, когда батарея постоянно находится в одном и том же состоянии без изменений в цикле использования.

Читайте также:

У постоянного подключения к сети есть и практический недостаток. Если электроснабжение внезапно исчезнет, важные файлы могут не сохраниться, особенно если работа велась без промежуточного сохранения.

Отдельно эксперты предостерегают от еще одного сценария — полной разрядки батареи. Такое состояние считается вредным для аккумулятора, поэтому доводить его до полного нуля не рекомендуется.

Итак, постоянно пользоваться ноутбуком с подключенной зарядкой можно, но оптимальным считается не держать его все время только в одном режиме питания. Для аккумулятора лучше избегать как полной разрядки, так и привычки постоянно полагаться только на сеть.

Ранее Новини.LIVE писали, что перегрев ноутбука часто начинается не с технической неисправности, а с повседневной привычки ставить устройство на одеяло, диван или другую мягкую поверхность. В таких условиях вентиляционные отверстия могут быстро перекрываться, из-за чего горячий воздух перестает нормально отводиться, а система охлаждения начинает работать с повышенной нагрузкой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на боковой грани многих ноутбуков можно заметить небольшую прорезь с пиктограммой замка, которую легко спутать с очередным портом. На самом деле это не разъем для подключения, а специальный слот для физического противоугонного крепления, предназначенный для защиты устройства от кражи.