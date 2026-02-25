Прорезь с иконкой замка на ноутбуке — что это и зачем нужно

Разъем Kensington Security Slot на ноутбуке. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Небольшая прорезь с иконкой замка на боку многих ноутбуков часто выглядит как странный "недопорт" рядом с USB и зарядкой. На деле это отдельный элемент безопасности, который нужен не для передачи данных, а для физической фиксации устройства.

Об этом пишет BGR.

Зачем нужно это отверстие в ноутбуках

Речь идет о так называемом Kensington Security Slot (его также называют K-slot) — разъем для специального троса-замка, который позволяет прикрепить технику к столу, стойке или другому неподвижному объекту. Именно такими тросами в магазинах нередко "пристегивают" выставочные ноутбуки и другую электронику.

Кодовый замок Кенсигтона на ноутбуке. Фото: кадр из видео/YouTube

Слоты этого типа встраивали в устройства примерно два десятилетия, а в целом стандарт существует более 30 лет. Кроме ноутбуков, его можно встретить в настольных ПК, мониторах, проекторах и другой дорогой технике, которую может быть нужно физически зафиксировать.

Проверить наличие такого слота можно, осмотрев боковую или заднюю панель ноутбука. Если разъем есть, по модели устройства подбирают совместимый замок.

Подобные замки не гарантируют полной защиты от кражи: их роль — затруднить "быстрое" похищение по типу сценария "схватил и побежал". Эффективность также зависит от того, к чему именно закреплён трос: если точка крепления легко смещается или её можно быстро обойти, реальный уровень защиты снижается.

Интересно, что многие пользователи не обращают внимания и на другие малозаметные элементы техники. Например, USB-порты на мониторах часто остаются "про запас", хотя через них можно удобно подключить флешки, периферию или подсветку без дополнительных кабелей к системному блоку.

Кроме того, USB давно стал универсальным стандартом для передачи данных и питания. Однако внутри ПК существуют отдельные внутренние USB-разъемы на материнской плате, которые отличаются от привычных внешних портов и используются для подключения фронтальных панелей или дополнительных модулей.