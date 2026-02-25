Слот із піктограмою замка у ноутбуках — що це за роз'єм і навіщо він потрібен

Роз'єм Kensington Security Slot на ноутбуці. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

На боковій грані багатьох ноутбуків є невеликий проріз із піктограмою замка — він часто має вигляд "зайвої" деталі поруч із USB та роз'ємом заряджання. Насправді це не порт: це слот для фізичного протиугінного кріплення.

Про це пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Навіщо потрібен цей отвір у ноутбуках

Йдеться про так званий Kensington Security Slot (його також називають K-slot) — роз'єм для спеціального троса-замка, який дозволяє прикріпити техніку до столу, стійки чи іншого нерухомого об'єкта. Саме такими тросами в магазинах нерідко "пристібають" виставкові ноутбуки та іншу електроніку.

Кодовий замок Кенсігтона на ноутбуці. Фото: кадр з відео/YouTube

Слоти цього типу вбудовували у пристрої приблизно два десятиліття, а загалом стандарт існує понад 30 років. Окрім ноутбуків, його можна зустріти в настільних ПК, моніторах, проєкторах та іншій дорогій техніці, яку може бути потрібно фізично зафіксувати.

Перевірити наявність такого слота можна, оглянувши бокову або задню панель ноутбука. Якщо роз'єм є, за моделлю пристрою підбирають сумісний замок.

Подібні замки не гарантують повного захисту від крадіжки: їхня роль — ускладнити "швидке" викрадення на кшталт сценарію "схватив та побіг". Ефективність також залежить від того, до чого саме закріплено трос: якщо точка кріплення легко зміщується або її можна швидко обійти, реальний рівень захисту знижується.

Цікаво, що багато користувачів не звертають уваги й на інші малопомітні елементи техніки. Наприклад, USB-порти на моніторах часто залишаються "про запас", хоча через них можна зручно під'єднати флешки, периферію або підсвітку без додаткових кабелів до системного блока.

Крім того, USB давно став універсальним стандартом для передавання даних і живлення. Проте всередині ПК існують окремі внутрішні USB-роз'єми на материнській платі, які відрізняються від звичних зовнішніх портів і використовуються для підключення фронтальних панелей або додаткових модулів.