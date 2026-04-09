Чи можна тримати ноутбук постійно на зарядці: як це впливає на батарею

Ноутбук, підключений до зарядки.

Ноутбук можна використовувати, не відключаючи від мережі після повного заряджання, і це не означає, що батарея безперервно заряджається без зупинки. Водночас такий режим роботи має свої нюанси, які варто враховувати для збереження акумулятора та безпеки даних.

Про це пише редакція Новини.LIVE.

Чи можна користуватися ноутбуком, який підключений до зарядки

Поширена думка про те, що ноутбук обов'язково потрібно відразу відключати від зарядки після досягнення 100%, не зовсім відповідає дійсності. Коли акумулятор повністю заряджається, контролер припиняє процес заряджання, тому пристрій може й надалі працювати від мережі без постійного "переливу" енергії в батарею.

Попри це, спеціалісти рекомендують періодично змінювати джерело живлення і не залишати ноутбук весь час лише в одному режимі. Йдеться про чергування роботи від мережі та від акумулятора.

Такий підхід дає змогу уникати сценарію, коли батарея постійно перебуває в одному й тому самому стані без змін у циклі використання.

У постійного підключення до мережі є і практичний недолік. Якщо електропостачання раптово зникне, важливі файли можуть не зберегтися, особливо якщо робота велася без проміжного збереження.

Окремо експерти застерігають від ще одного сценарію — повного розрядження батареї. Такий стан вважається шкідливим для акумулятора, тому доводити його до повного нуля не рекомендується.

Отже, постійно користуватися ноутбуком із підключеною зарядкою можна, але оптимальним вважається не тримати його весь час лише в одному режимі живлення. Для акумулятора краще уникати як повної розрядки, так і звички постійно покладатися тільки на мережу.

Раніше Новини.LIVE писали, що перегрів ноутбука часто починається не з технічної несправності, а з повсякденної звички ставити пристрій на ковдру, диван чи іншу м'яку поверхню. У таких умовах вентиляційні отвори можуть швидко перекриватися, через що гаряче повітря перестає нормально відводитися, а система охолодження починає працювати з підвищеним навантаженням.

Також Новини.LIVE розповідали, що на боковій грані багатьох ноутбуків можна помітити невеликий проріз із піктограмою замка, який легко сплутати з черговим портом. Насправді це не роз'єм для підключення, а спеціальний слот для фізичного протиугінного кріплення, призначений для захисту пристрою від крадіжки.