Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому не варто працювати з ноутбуком у ліжку

Чому не варто працювати з ноутбуком у ліжку

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 11:41
Чому не варто працювати з ноутбуком у ліжку
Ноутбук у ліжку. Фото: Unsplash

Перегрів ноутбука часто починається не з поломки, а зі звичайної звички ставити його на ковдру, диван або іншу м'яку поверхню. У таких умовах вентиляційні отвори швидко перекриваються, гаряче повітря перестає нормально виходити, а система охолодження починає працювати на межі можливостей.

Про це пише NV.

Читайте також:

Чому ноутбук починає перегріватися

Коли корпус стає надто гарячим, а вентилятор починає шуміти сильніше, це означає, що система охолодження вже не справляється з навантаженням. У тонких сучасних ноутбуках простору для відведення тепла небагато, тому навіть незначне погіршення циркуляції повітря швидко відбивається на температурі процесора і відеочипа.

Якщо перегрів доходить до критичної межі, ноутбук може самостійно вимикатися. Це спрацьовує захисний механізм, але регулярні такі ситуації поступово б'ють по ресурсу ключових компонентів.

Одним із головних ворогів охолодження залишається пил. Ззовні корпус може мати чистий вигляд, але всередині з часом накопичується щільний шар, який забиває радіаторну решітку і заважає гарячому повітрю виходити назовні.

Саме через це ноутбук може грітися навіть тоді, коли ззовні немає жодних очевидних ознак забруднення. У певний момент пил усередині фактично починає працювати як теплоізоляційна ковдра для всієї системи.

Місце, де стоїть ноутбук, безпосередньо впливає на його температуру. Ковдра, плед, подушка або м'який диван швидко перекривають забірні отвори на нижній частині корпуса, через що техніка починає перегріватися значно швидше.

У такому положенні повітря майже не циркулює, а гарячі компоненти залишаються в замкненому просторі без нормального охолодження. Саме тому м'яка поверхня вважається одним із найшвидших способів довести ноутбук до нестабільної роботи або прискореного зношення.

Як допомагає навіть невелике підняття корпуса

Щоб поліпшити циркуляцію повітря, достатньо навіть трохи підняти задню частину ноутбука над поверхнею. Ідея полягає в тому, щоб між столом і дном корпуса залишався вільний простір, через який вентилятори зможуть нормально втягувати повітря.

Навіть незначний зазор під корпусом здатен знизити температуру процесора на кілька градусів. Саме тому охолоджувальні підставки або будь-яке акуратне підняття ноутбука часто дають помітний ефект без втручання в саму систему.

Оцінювати стан ноутбука краще не лише за шумом вентилятора, а й за реальними показниками температури. Якщо в режимі простою значення вже високі, а під звичайним навантаженням температура наближається до критичних меж, це сигнал, що система охолодження працює гірше, ніж повинна.

Ноутбуки з часом втрачають продуктивність через знос компонентів і накопичення навантаження. У середньому пристрій оновлюють раз на кілька років залежно від сценарію використання.

Режим сну у ноутбуках зручний для щоденної роботи, але не замінює повного перезапуску. Без нього в системі можуть накопичуватися процеси, що впливають на стабільність і роботу батареї.

гаджети ноутбук корисні поради пил перегрів
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації