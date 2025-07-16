AirPods грають нерівномірно — чому один навушник тихіший і як це виправити

Бездротові навушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

Навіть надійні бездротові навушники Apple інколи засмучують користувачів: буває, лівий чи правий AirPod грає значно тихіше. У більшості випадків проблему можна усунути самостійно — без дорогого ремонту та втрати часу в сервісному центрі.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Що спричиняє різницю гучності

AirPods славляться чистим звучанням і стабільним з'єднанням, але забруднення, збої в налаштуваннях чи пошкодження динаміка здатні зіпсувати враження. Якщо навушники служать вам не перший місяць, у їхніх сіточках вже могло накопичитися чимало вушної сірки, пилу чи іншого бруду — це перекриває отвори й приглушує звук. Інші поширені причини: випадково зміщений баланс гучності в налаштуваннях, програмний збій, невідповідний розмір амбушур (в AirPods Pro) або, зрідка, фізичне ушкодження динаміка.

Спершу огляньте та почистьте сітки. Apple радить не змочувати динамічну сіточку рідинами. Занурте м'яку зубну щітку в міцелярну воду, обережно протріть сіточки, а корпус протріть ледь вологою ганчіркою. Дайте навушникам висохнути щонайменше дві години перед заряджанням або використанням.

Також можна спробувати скинути баланс гучності:

На iPhone або iPad: "Параметри" — "Спеціальні можливості" — "Аудіо та відео" й поставте повзунок "Баланс" посередині.

На Mac: "Параметри системи" — "Звук". Оберіть AirPods у списку вихідних пристроїв і відцентруйте повзунок "Баланс".

Якщо очищення й налаштування не допомогли, відновіть заводські параметри та перепід'єднайте AirPods. Для цього:

вкладіть навушники в кейс, закрийте кришку й зачекайте 30 с;

на iPhone чи iPad: "Bluetooth" — значок "і" поруч з AirPods — "Забути цей пристрій" (підтвердити);

утримуйте кнопку налаштування на задній панелі кейса приблизно 15 с, доки індикатор не спалахне бурштиновим, а потім білим;

відкрийте кейс і знову під'єднайте AirPods.

Якщо ви користуєтеся AirPods 4, потрібно повторити кроки з 1 по 3, але після "Забути цей пристрій" двічі торкніться передньої панелі кейса, коли загориться біле світло. Коли індикатор почне блимати швидше, торкніться ще раз, а після серії сигналів бурштиново-білий можна підключати навушники знову.

Якщо після всіх процедур гучність досі різниться, ймовірно, варто звернутися до спеціалізованого сервісного центру за допомогою.

Нагадаємо, у коді Apple знайшли згадку про AirPods Pro 3 — це вказує на підготовку до релізу нових бездротових навушників. Компанія традиційно оновлює програмні компоненти задовго до офіційної прем'єри.

Також ми писали, що Apple працює над функцією перекладу в реальному часі для AirPods. Вона дозволить спілкуватися різними мовами без сторонніх додатків і стане частиною оновлення iOS 26, яке очікується наприкінці року.