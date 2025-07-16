AirPods играют неравномерно — почему один наушник тише и как это исправить

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

Даже надежные беспроводные наушники Apple иногда огорчают пользователей: бывает, левый или правый AirPod играет значительно тише. В большинстве случаев проблему можно устранить самостоятельно — без дорогостоящего ремонта и потери времени в сервисном центре.

Об этом пишет SlashGear.

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Что вызывает разницу громкости

AirPods славятся чистым звучанием и стабильным соединением, но загрязнения, сбои в настройках или повреждения динамика способны испортить впечатление. Если наушники служат вам не первый месяц, в их сеточках уже могло накопиться немало ушной серы, пыли или другой грязи — это перекрывает отверстия и приглушает звук. Другие распространенные причины: случайно смещенный баланс громкости в настройках, программный сбой, неподходящий размер амбушюр (в AirPods Pro) или, изредка, физическое повреждение динамика.

Сначала осмотрите и почистите сетки. Apple советует не смачивать динамическую сеточку жидкостями. Окуните мягкую зубную щетку в мицеллярную воду, осторожно протрите сеточки, а корпус протрите едва влажной тряпкой. Дайте наушникам высохнуть не менее двух часов перед зарядкой или использованием.

Также можно попробовать сбросить баланс громкости:

На iPhone или iPad: "Параметры" — "Специальные возможности" — "Аудио и видео" и поставьте ползунок "Баланс" посередине.

На Mac: "Параметры системы" — "Звук". Выберите AirPods в списке выходных устройств и отцентрируйте ползунок "Баланс".

Если очистка и настройка не помогли, восстановите заводские параметры и переподключите AirPods. Для этого:

вложите наушники в кейс, закройте крышку и подождите 30 с;

на iPhone или iPad: "Bluetooth" — значок "i" рядом с AirPods — "Забыть это устройство" (подтвердить);

удерживайте кнопку настройки на задней панели кейса примерно 15 с, пока индикатор не загорится янтарным, а затем белым;

откройте кейс и снова подключите AirPods.

Если вы пользуетесь AirPods 4, нужно повторить шаги с 1 по 3, но после "Забыть это устройство" дважды коснитесь передней панели кейса, когда загорится белый свет. Когда индикатор начнет мигать быстрее, коснитесь еще раз, а после серии сигналов янтарно-белый можно подключать наушники снова.

Если после всех процедур громкость до сих пор различается, вероятно, стоит обратиться в специализированный сервисный центр за помощью.

Напомним, в коде Apple нашли упоминание об AirPods Pro 3 — это указывает на подготовку к релизу новых беспроводных наушников. Компания традиционно обновляет программные компоненты задолго до официальной премьеры.

Также мы писали, что Apple работает над функцией перевода в реальном времени для AirPods. Она позволит общаться на разных языках без сторонних приложений и станет частью обновления iOS 26, которое ожидается в конце года.