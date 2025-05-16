AirPods Pro 3 майже тут — витік Apple підтвердив підготовку до запуску

Бездротові навушники Apple AirPods Pro на дзеркальній поверхні. Фото: Unsplash

Витік у програмному коді Apple натякнув на швидкий вихід AirPods Pro 3. Знайдений рядок свідчить, що компанія вже готує свої системи до нових навушників.

Про це пише 9to5Mac.

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Що показує новий рядок коду

Дослідник Аарон Перріс помітив у нещодавньому оновленні ПЗ Apple рядок, який раніше вимагав "AirPods Pro 2nd Generation", а тепер містить формулювання "AirPods Pro 2 або пізніше". Це означає, що завдання, яке дотепер працювало лише з другою генерацією, скоро підтримуватиме й третю, а розробники Apple заздалегідь готують програмну частину до цієї зміни.

Рядок коду, що свідчить про появу AirPods Pro 3. Фото: 9to5Mac

Чи свідчить знахідка про миттєвий реліз? Теоретично компанія могла б здивувати на WWDC, однак імовірнішим виглядає традиційний осінній дебют разом з iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і Pro Max, Apple Watch Ultra 3 та іншими новинками. Обидві попередні версії AirPods Pro виходили саме восени, тож Apple часто поєднує презентацію флагманських навушників із запуском нових смартфонів.

Як очікується, AirPods Pro 3 отримають чип H3, покращене активне шумозаглушення та інші нові функції, що мають підвищити якість звучання й користувацький досвід.

Нагадаємо, Apple розробляє нову функцію для AirPods, яка дозволить здійснювати переклад особистих розмов у режимі реального часу. Очікується, що ця можливість стане доступною разом із релізом iOS 19 і нової версії прошивки для навушників.

Також ми писали, що компанія Apple продовжує експериментувати з концепцією AirPods із вбудованими камерами. У своєму бюлетені Power On авторитетний інсайдер Марк Гурман згадав про потенційну інтеграцію камер у майбутні моделі, щоправда, без деталей щодо їхнього призначення.