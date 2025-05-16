AirPods Pro 3 майже тут — витік Apple підтвердив підготовку до запуску

AirPods Pro 3 засвітилися у витоку коду Apple — коли чекати реліз
Витік у програмному коді Apple натякнув на швидкий вихід AirPods Pro 3. Знайдений рядок свідчить, що компанія вже готує свої системи до нових навушників.
Про це пише 9to5Mac.
Що показує новий рядок коду
Дослідник Аарон Перріс помітив у нещодавньому оновленні ПЗ Apple рядок, який раніше вимагав "AirPods Pro 2nd Generation", а тепер містить формулювання "AirPods Pro 2 або пізніше". Це означає, що завдання, яке дотепер працювало лише з другою генерацією, скоро підтримуватиме й третю, а розробники Apple заздалегідь готують програмну частину до цієї зміни.
Чи свідчить знахідка про миттєвий реліз? Теоретично компанія могла б здивувати на WWDC, однак імовірнішим виглядає традиційний осінній дебют разом з iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і Pro Max, Apple Watch Ultra 3 та іншими новинками. Обидві попередні версії AirPods Pro виходили саме восени, тож Apple часто поєднує презентацію флагманських навушників із запуском нових смартфонів.
Як очікується, AirPods Pro 3 отримають чип H3, покращене активне шумозаглушення та інші нові функції, що мають підвищити якість звучання й користувацький досвід.
Нагадаємо, Apple розробляє нову функцію для AirPods, яка дозволить здійснювати переклад особистих розмов у режимі реального часу. Очікується, що ця можливість стане доступною разом із релізом iOS 19 і нової версії прошивки для навушників.
Також ми писали, що компанія Apple продовжує експериментувати з концепцією AirPods із вбудованими камерами. У своєму бюлетені Power On авторитетний інсайдер Марк Гурман згадав про потенційну інтеграцію камер у майбутні моделі, щоправда, без деталей щодо їхнього призначення.
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