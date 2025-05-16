AirPods Pro 3 почти здесь — утечка Apple подтвердила подготовку к запуску

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro на зеркальной поверхности. Фото: Unsplash

Утечка в программном коде Apple намекнула на скорый выход AirPods Pro 3. Найденная строка свидетельствует, что компания уже готовит свои системы к новым наушникам.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Что показывает новая строка кода

Исследователь Аарон Перрис заметил в недавнем обновлении ПО Apple строку, которая ранее требовала "AirPods Pro 2nd Generation", а теперь содержит формулировку "AirPods Pro 2 или позже". Это означает, что задача, которая до сих пор работала только со второй генерацией, скоро будет поддерживать и третью, а разработчики Apple заранее готовят программную часть к этому изменению.

Строка кода, свидетельствующая о появлении AirPods Pro 3. Фото: 9to5Mac

Свидетельствует ли находка о мгновенном релизе? Теоретически компания могла бы удивить на WWDC, однако более вероятным выглядит традиционный осенний дебют вместе с iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max, Apple Watch Ultra 3 и другими новинками. Обе предыдущие версии AirPods Pro выходили именно осенью, поэтому Apple часто сочетает презентацию флагманских наушников с запуском новых смартфонов.

Как ожидается, AirPods Pro 3 получат чип H3, улучшенное активное шумоподавление и другие новые функции, которые должны повысить качество звучания и пользовательский опыт.

Напомним, Apple разрабатывает новую функцию для AirPods, которая позволит осуществлять перевод личных разговоров в режиме реального времени. Ожидается, что эта возможность станет доступной вместе с релизом iOS 19 и новой версии прошивки для наушников.

Также мы писали, что компания Apple продолжает экспериментировать с концепцией AirPods со встроенными камерами. В своем бюллетене Power On авторитетный инсайдер Марк Гурман упомянул о потенциальной интеграции камер в будущие модели, правда, без деталей относительно их назначения.