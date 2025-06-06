AirPods отримають нові функції — що підготувала Apple до WWDC 2025

Бездротові навушники Apple AirPods. Фото: Unsplash

AirPods можуть отримати одразу кілька нових можливостей уже на понеділковій презентації WWDC 25. Джерела розповіли про функції, які готуються для навушників і можуть суттєво розширити їхній досвід використання.

Про це пише 9to5Mac.

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Минулого року Apple запровадила підтримку кивків головою для приймання або відхилення викликів та сповіщень, а нині розробляє додаткові рухи. Зокрема, жест дозволятиме закінчити тимчасове зниження гучності в режимі Conversation Awareness і повернутися до початкових налаштувань шумозаглушення без дотиків до навушника.

Ще одна корисна опція — автопауза під час сну. AirPods зможуть визначати, коли користувач заснув, і призупиняти відтворення музики чи подкасту. Наразі невідомо, працюватиме ця функція самостійно чи у зв'язці з Apple Watch, але вона повинна позбавити потреби в зовнішніх таймерах.

Близько до релізу й підтримка дистанційного спуску камери iPhone або iPad через натискання на ніжці AirPods — можливість, що здавалася логічною багато років. Навіть якщо користувач просто триматиме один навушник у руці, iPhone зможе зробити фото без дотиків до екрана.

Компанія також переносить технологію Audio Mix з iPhone 16 на гарнітуру, створюючи "студійний" режим мікрофона. Машинне навчання відділятиме фон від голосу, а навушники перетворяться на серйозного конкурента петличним мікрофонам, якими часто користуються творці контенту.

Для шкільних класів Apple тестує спрощене під'єднання AirPods до спільних iPad. Очікується, що процес стане менш клопітним і не вимагатиме зайвих ручних дій, що особливо важливо, коли десятки учнів працюють на одному пристрої.

Компанія традиційно може відкласти або змінити деякі з цих функцій перед публічним релізом. Однак навіть частковий анонс посприяє тому, що актуальні моделі AirPods знову отримають великі оновлення без потреби в новому залізі.

Нагадаємо, у програмному коді Apple було виявлено натяк на наближення релізу AirPods Pro 3. Один зі знайдених рядків свідчить про те, що компанія вже адаптує свої системи до нової моделі навушників.

Також ми писали, що Apple розробляє нову функцію для AirPods, яка дозволить перекладати приватні розмови в режимі реального часу з однієї мови на іншу. Очікується, що ця можливість з'явиться разом з оновленням iOS 19 та новою версією прошивки для навушників упродовж поточного року.