AirPods получат новые функции — что подготовила Apple к WWDC 2025

Беспроводные наушники Apple AirPods. Фото: Unsplash

AirPods могут получить сразу несколько новых возможностей уже на понедельничной презентации WWDC 25. Источники рассказали о функциях, которые готовятся для наушников и могут существенно расширить их опыт использования.

Об этом пишет 9to5Mac.

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В прошлом году Apple ввела поддержку кивков головой для приема или отклонения вызовов и уведомлений, а сейчас разрабатывает дополнительные движения. В частности, жест позволит закончить временное снижение громкости в режиме Conversation Awareness и вернуться к начальным настройкам шумоподавления без прикосновений к наушнику.

Еще одна полезная опция — авто-пауза во время сна. AirPods смогут определять, когда пользователь заснул, и приостанавливать воспроизведение музыки или подкаста. Пока неизвестно, будет ли эта функция работать самостоятельно или в связке с Apple Watch, но она должна избавить от необходимости во внешних таймерах.

Близко к релизу и поддержка дистанционного спуска камеры iPhone или iPad через нажатие на ножке AirPods — возможность, которая казалась логичной много лет. Даже если пользователь просто будет держать один наушник в руке, iPhone сможет сделать фото без прикосновений к экрану.

Компания также переносит технологию Audio Mix с iPhone 16 на гарнитуру, создавая "студийный" режим микрофона. Машинное обучение будет отделять фон от голоса, а наушники превратятся в серьезного конкурента петличным микрофонам, которыми часто пользуются создатели контента.

Для школьных классов Apple тестирует упрощенное подключение AirPods к общим iPad. Ожидается, что процесс станет менее хлопотным и не потребует лишних ручных действий, что особенно важно, когда десятки учеников работают на одном устройстве.

Компания традиционно может отложить или изменить некоторые из этих функций перед публичным релизом. Однако даже частичный анонс поспособствует тому, что актуальные модели AirPods снова получат большие обновления без необходимости в новом железе.

Напомним, в программном коде Apple был обнаружен намек на приближение релиза AirPods Pro 3. Одна из найденных строк свидетельствует, что компания уже адаптирует свои системы к новой модели наушников.

Также мы писали, что Apple разрабатывает новую функцию для AirPods, которая позволит переводить частные разговоры в режиме реального времени с одного языка на другой. Ожидается, что эта возможность появится вместе с обновлением iOS 19 и новой версией прошивки для наушников в течение текущего года.