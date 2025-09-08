Відео
Головна Технології Один з найпопулярніших лаунчерів для Android втратив розробника

Один з найпопулярніших лаунчерів для Android втратив розробника

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:41
Кінець ери — засновник Nova Launcher для Android залишає проєкт
Налаштування лаунчера Nova Launcher на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Засновник і перший розробник Nova Launcher повідомив, що покинув компанію Branch і більше не бере участі в роботі над застосунком. Він також зазначив, що кілька місяців готував випуск Nova як відкритого коду, але зрештою його попросили припинити і цю роботу, і участь у проєкті.

Про це Кевін Баррі повідомив на своєму сайті.

Читайте також:

Що відомо з заяви розробника

Автор Nova Launcher підкреслив, що протягом останнього року був єдиним, хто працював над застосунком. За його словами, він залишив Branch і більше не залучений до Nova.

Окремо він розповів, що впродовж кількох місяців готував відкриття коду: приводив у лад репозиторій, перевіряв ліцензії, вилучав або замінював пропрієтарні компоненти та координував процес із юридичним відділом, аби забезпечити коректний реліз.

Він нагадав, що після придбання Nova у 2022 році тодішній CEO і засновник Branch Алекс Остін публічно висловлювався про майбутнє проєкту й можливість відкритого коду. Зокрема, у Reddit було кілька тверджень щодо цього.

"Дякую за пропозицію! Я обговорю це з Кевіном, але зрештою [випуск вихідного коду] — це його рішення. Якщо Кевін коли-небудь піде, за контрактом код буде відкрито й передано спільноті", — писав Алекс Остін.

Попри це, засновника в підсумку попросили зупинити роботу над Nova Launcher і над ініціативою з відкриття коду.

На завершення він подякував спільноті: Nova Launcher названо неймовірним проєктом із неймовірними користувачами, а за роки підтримки, відгуків і ентузіазму висловлено щиру вдячність.

Таким чином, розвиток Nova Launcher фактично завершено. Додаток продовжить працювати на вже встановлених пристроях, але нових функцій і оновлень чекати не варто. Згодом через зміни в Android він може втратити сумісність.

Nova Launcher був запущений у 2011 році і швидко став одним з головних інструментів кастомізації Android. Він відрізнявся високою швидкістю, гнучкими налаштуваннями інтерфейсу і регулярними оновленнями. Тепер же його історія добігає кінця.

Нагадаємо, маленька біла крапка у верхньому рядку Android сигналізує про перевантаження панелі значків: коли іконок занадто багато, частина з них приховується. Якщо зліва це майже непомітно через надлишок сповіщень, то праворуч крапка може перекривати важливі системні індикатори.

Також ми писали, що чимало користувачів Android охоче завантажують програми зі сторонніх джерел, однак такі дії збільшують ймовірність зараження пристрою. Для захисту смартфона варто користуватися Play Protect від Google та перевірити, чи функція активована.

Android додаток смартфон Дизайн функції операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
