Кінець ери — засновник Nova Launcher для Android залишає проєкт

Засновник і перший розробник Nova Launcher повідомив, що покинув компанію Branch і більше не бере участі в роботі над застосунком. Він також зазначив, що кілька місяців готував випуск Nova як відкритого коду, але зрештою його попросили припинити і цю роботу, і участь у проєкті.

Про це Кевін Баррі повідомив на своєму сайті.

Що відомо з заяви розробника

Автор Nova Launcher підкреслив, що протягом останнього року був єдиним, хто працював над застосунком. За його словами, він залишив Branch і більше не залучений до Nova.

Окремо він розповів, що впродовж кількох місяців готував відкриття коду: приводив у лад репозиторій, перевіряв ліцензії, вилучав або замінював пропрієтарні компоненти та координував процес із юридичним відділом, аби забезпечити коректний реліз.

Він нагадав, що після придбання Nova у 2022 році тодішній CEO і засновник Branch Алекс Остін публічно висловлювався про майбутнє проєкту й можливість відкритого коду. Зокрема, у Reddit було кілька тверджень щодо цього.

"Дякую за пропозицію! Я обговорю це з Кевіном, але зрештою [випуск вихідного коду] — це його рішення. Якщо Кевін коли-небудь піде, за контрактом код буде відкрито й передано спільноті", — писав Алекс Остін.

Попри це, засновника в підсумку попросили зупинити роботу над Nova Launcher і над ініціативою з відкриття коду.

На завершення він подякував спільноті: Nova Launcher названо неймовірним проєктом із неймовірними користувачами, а за роки підтримки, відгуків і ентузіазму висловлено щиру вдячність.

Таким чином, розвиток Nova Launcher фактично завершено. Додаток продовжить працювати на вже встановлених пристроях, але нових функцій і оновлень чекати не варто. Згодом через зміни в Android він може втратити сумісність.

Nova Launcher був запущений у 2011 році і швидко став одним з головних інструментів кастомізації Android. Він відрізнявся високою швидкістю, гнучкими налаштуваннями інтерфейсу і регулярними оновленнями. Тепер же його історія добігає кінця.

