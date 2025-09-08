Единственный разработчик Nova Launcher покинул проект — что станет с приложением

Настройка лаунчера Nova Launcher на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Основатель и первый разработчик Nova Launcher сообщил, что покинул компанию Branch и больше не участвует в работе над приложением. Он также отметил, что несколько месяцев готовил выпуск Nova в качестве открытого кода, но в итоге его попросили прекратить и эту работу, и участие в проекте.

Об этом Кевин Барри сообщил на своем сайте.

Что известно из заявления разработчика

Автор Nova Launcher подчеркнул, что в течение последнего года был единственным, кто работал над приложением. По его словам, он покинул Branch и больше не вовлечен в Nova.

Отдельно он рассказал, что в течение нескольких месяцев готовил открытие кода: приводил в порядок репозиторий, проверял лицензии, изымал или заменял проприетарные компоненты и координировал процесс с юридическим отделом, чтобы обеспечить корректный релиз.

Он напомнил, что после приобретения Nova в 2022 году тогдашний CEO и основатель Branch Алекс Остин публично высказывался о будущем проекта и возможности открытого кода. В частности, в Reddit было несколько утверждений на этот счет.

"Спасибо за предложение! Я обсужу это с Кевином, но в конце концов [выпуск исходного кода] — это его решение. Если Кевин когда-нибудь уйдет, по контракту код будет открыт и передан сообществу", — писал Алекс Остин.

Несмотря на это, основателя в итоге попросили остановить работу над Nova Launcher и над инициативой по открытию кода.

В завершение он поблагодарил сообщество: Nova Launcher назван невероятным проектом с невероятными пользователями, а за годы поддержки, отзывов и энтузиазма выражена искренняя благодарность.

Таким образом, развитие Nova Launcher фактически завершено. Приложение продолжит работать на уже установленных устройствах, но новых функций и обновлений ждать не стоит. Со временем из-за изменений в Android оно может потерять совместимость.

Nova Launcher был запущен в 2011 году и быстро стал одним из главных инструментов кастомизации Android. Он отличался высокой скоростью, гибкими настройками интерфейса и регулярными обновлениями. Теперь же его история подходит к концу.

