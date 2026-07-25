Чи погіршує адаптер DisplayPort-HDMI якість зображення та звуку

DisplayPort-кабель, HDMI-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Перехідник DisplayPort-HDMI дає змогу підключити комп'ютер до телевізора, монітора або проєктора з іншим типом роз'єму. Однак перед купівлею важливо врахувати характеристики адаптера та обладнання, яке планується з'єднати.

Про те, чи впливають адаптери DisplayPort-HDMI на якість зображення та звуку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Чи погіршує адаптер якість зображення

DisplayPort і HDMI передають цифровий сигнал, тому справний сумісний адаптер не повинен сам по собі погіршувати якість зображення або звуку. Водночас проблеми можуть виникнути через несумісність версій інтерфейсів або недостатню пропускну здатність перехідника.

Різні версії DisplayPort і HDMI підтримують неоднакові роздільні здатності та частоти оновлення. Через це неправильно підібраний адаптер може обмежити можливості підключеного екрана.

Наприклад, якщо комп'ютер має DisplayPort 1.4, а монітор підтримує 4K з частотою 144 Гц через HDMI 2.1, старий адаптер DisplayPort 1.2-HDMI 1.4 не забезпечить необхідної пропускної здатності. У такому разі зображення може виводитися у 4K із частотою лише 30 Гц або у нижчій роздільній здатності з вищою частотою оновлення.

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Технічно сигнал не втрачає якості під час передавання, але через обмеження адаптера користувач не отримає максимальних характеристик свого монітора або телевізора.

Що перевірити перед купівлею

Перед вибором адаптера потрібно перевірити версії DisplayPort і HDMI на комп'ютері, телевізорі або моніторі.

Також важливо з'ясувати, яку максимальну роздільну здатність, частоту оновлення та передавання звуку підтримує конкретний перехідник.

Адаптер варто підбирати за характеристиками найвимогливішого пристрою в ланцюжку. Інакше можливості монітора або телевізора будуть обмежені слабшою версією інтерфейсу.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з плавністю в іграх або відтворенням 4K HDR не завжди пов'язані з несправністю телевізора чи консолі. Причиною може бути неправильно вибраний HDMI-порт, адже роз'єми на одному пристрої нерідко підтримують різні функції та стандарти.

Також Новини.LIVE розповідали, що можливості сучасних HDMI-портів не обмежуються передаванням зображення. Деякі функції можуть бути вимкнені в налаштуваннях або працювати лише за умови використання сумісного роз'єму та відповідного кабелю.