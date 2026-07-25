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Главная Технологии Один переходник может снизить частоту обновления экрана монитора: что стоит проверить

Один переходник может снизить частоту обновления экрана монитора: что стоит проверить

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 16:32
Ухудшает ли адаптер DisplayPort-HDMI качество изображения и звука
Кабель DisplayPort, кабель HDMI. Фото: кадр из видео/YouTube, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Адаптер DisplayPort-HDMI позволяет подключить компьютер к телевизору, монитору или проектору с другим типом разъема. Однако перед покупкой важно учесть характеристики адаптера и оборудования, которое планируется подключить.

О том, влияют ли адаптеры DisplayPort-HDMI на качество изображения и звука, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Ухудшает ли адаптер качество изображения

DisplayPort и HDMI передают цифровой сигнал, поэтому исправный совместимый адаптер сам по себе не должен ухудшать качество изображения или звука. В то же время проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий интерфейсов или недостаточной пропускной способности переходника.

Различные версии DisplayPort и HDMI поддерживают разные разрешения и частоты обновления. Из-за этого неправильно подобранный адаптер может ограничить возможности подключенного экрана.

Например, если компьютер оснащен DisplayPort 1.4, а монитор поддерживает 4K с частотой 144 Гц через HDMI 2.1, старый адаптер DisplayPort 1.2-HDMI 1.4 не обеспечит необходимой пропускной способности. В таком случае изображение может выводиться в разрешении 4K с частотой всего 30 Гц или в более низком разрешении с более высокой частотой обновления.

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Технически сигнал не теряет качества при передаче, но из-за ограничений адаптера пользователь не сможет воспользоваться максимальными характеристиками своего монитора или телевизора.

Что проверить перед покупкой

Перед выбором адаптера необходимо проверить версии DisplayPort и HDMI на компьютере, телевизоре или мониторе.

Также важно выяснить, какое максимальное разрешение, частоту обновления и передачу звука поддерживает конкретный переходник.

Адаптер следует подбирать по характеристикам самого требовательного устройства в цепочке. В противном случае возможности монитора или телевизора будут ограничены более слабой версией интерфейса.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с плавностью в играх или воспроизведением 4K HDR не всегда связаны с неисправностью телевизора или консоли. Причиной может быть неправильно выбранный HDMI-порт, ведь разъёмы на одном устройстве нередко поддерживают разные функции и стандарты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возможности современных HDMI-портов не ограничиваются передачей изображения. Некоторые функции могут быть отключены в настройках или работать только при использовании совместимого разъема и соответствующего кабеля.

HDMI-порт кабель HDMI DisplayPort
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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