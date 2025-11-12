Apple відкладає випуск нового iPhone Air до 2027 року — у чому причина

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

Серія iPhone Air не отримає нового покоління восени 2026 року, як планувалося раніше. Банально, причиною стали слабші за очікування продажі поточної моделі.

Про це пише Reuters.

Що сталося

Apple не випускатиме наступну версію iPhone Air у зазначений раніше термін. Компанія представила iPhone Air у 2025 році як тонший і легший варіант у флагманській лінійці, однак заради дизайну довелося піти на компроміси — зокрема щодо місткості батареї та можливостей камери.

Apple не надала коментар Reuters, і агентству не вдалося самостійно підтвердити цю інформацію. Аналітики зазначають, що попит на iPhone Air виявився слабшим, ніж очікувалося.

У жовтні компанія повідомляла, що iPhone Air стане доступним для попереднього замовлення в Китаї після того, як місцеві оператори отримали регуляторне схвалення eSIM. На китайському ринку ця модель продається без фізичного слота для SIM-картки та підтримує лише eSIM.

Деякі джерела зазначають, що вихід наступної моделі iPhone Air може відбутися навесні 2027 року разом зі стандартним iPhone 18 і бюджетною версією iPhone 18e. Очікується, що нове покоління буде ще тоншим і легшим, а акумулятор стане більшої місткості. Також iPhone Air 2 може перейняти фішку Pro-моделей цього року — систему випарного охолодження.

