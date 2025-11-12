Apple откладывает выпуск нового iPhone Air до 2027 года — в чем причина

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

Серия iPhone Air не получит нового поколения осенью 2026 года, как планировалось ранее. Банально, причиной стали слабее ожиданий продажи текущей модели.

Об этом пишет Reuters.

Что произошло

Apple не будет выпускать следующую версию iPhone Air в указанный ранее срок. Компания представила iPhone Air в 2025 году как более тонкий и легкий вариант во флагманской линейке, однако ради дизайна пришлось пойти на компромиссы — в частности относительно емкости батареи и возможностей камеры.

Apple не предоставила комментарий Reuters, и агентству не удалось самостоятельно подтвердить эту информацию. Аналитики отмечают, что спрос на iPhone Air оказался слабее, чем ожидалось.

В октябре компания сообщала, что iPhone Air станет доступным для предварительного заказа в Китае после того, как местные операторы получили регуляторное одобрение eSIM. На китайском рынке эта модель продается без физического слота для SIM-карты и поддерживает только eSIM.

Некоторые источники отмечают, что выход следующей модели iPhone Air может состояться весной 2027 года вместе со стандартным iPhone 18 и бюджетной версией iPhone 18e. Ожидается, что новое поколение будет еще тоньше и легче, а аккумулятор станет большей емкости. Также iPhone Air 2 может перенять фишку Pro-моделей этого года — систему испарительного охлаждения.

