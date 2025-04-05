Російські хакери атакують гаджети українців — як захиститися

Нова тактика ФСБ — як українцям захистити смартфони від атак
Російські хакери з ГРУ та ФСБ об'єднали зусилля й тепер, замість масованих атак на критичну інфраструктуру, почали активно націлюватися на персональні гаджети українців, насамперед військових. Зловмисники впроваджують шкідливе програмне забезпечення у будь-який додаток, яким користуються українці, якщо той не перевіряють на безпеку.
Про це пише РадіоТрек.
Які додатки потребують ретельної уваги від українців
Фахівці застерігають, що троян може потрапити на пристрій кількома способами. Серед найпоширеніших:
- підроблені посилання, надіслані в особисті повідомлення. Перехід за ними непомітно встановлює шкідливе ПЗ;
- клони відомих застосунків, які майже повністю імітують інтерфейс популярних програм. Прикладом стала нещодавня спроба поширення фейкового додатка "Резерв+";
- звичайні на вигляд додатки, розроблені у Росії та доступні в офіційних онлайн-магазинах, у тому числі й мобільні ігри.
Щоби не стати жертвою атаки, варто критично перевіряти походження будь-яких мобільних застосунків: шукати в інтернеті інформацію про розробника, дивитися готові списки російського ПЗ чи ознайомлюватися з розслідуваннями. Також не зайвим буде уважно вивчати, які саме дозволи додаток вимагає — наприклад, доступ до геолокації чи адресної книги. Потрібно тричі подумати, перед тим як надавати їх.
Нагадаємо, зловмисники в Telegram шляхом нехитрих маніпуляцій можуть забирати акаунти українців. Це може стати справжнім стресом для користувачів, проте не потрібно панікувати одразу, адже ще є ймовірність повернути профіль.
Також ми писали, що користувачам варто контролювати безпеку своїх онлайн-акаунтів. Особливо це стосується облікових записів Google, в яких можна перевірити, з яких пристроїв здійснено вхід.
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