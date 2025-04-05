Російські хакери атакують гаджети українців — як захиститися

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Російські хакери з ГРУ та ФСБ об'єднали зусилля й тепер, замість масованих атак на критичну інфраструктуру, почали активно націлюватися на персональні гаджети українців, насамперед військових. Зловмисники впроваджують шкідливе програмне забезпечення у будь-який додаток, яким користуються українці, якщо той не перевіряють на безпеку.

Про це пише РадіоТрек.

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Фахівці застерігають, що троян може потрапити на пристрій кількома способами. Серед найпоширеніших:

підроблені посилання, надіслані в особисті повідомлення. Перехід за ними непомітно встановлює шкідливе ПЗ;

клони відомих застосунків, які майже повністю імітують інтерфейс популярних програм. Прикладом стала нещодавня спроба поширення фейкового додатка "Резерв+";

звичайні на вигляд додатки, розроблені у Росії та доступні в офіційних онлайн-магазинах, у тому числі й мобільні ігри.

Щоби не стати жертвою атаки, варто критично перевіряти походження будь-яких мобільних застосунків: шукати в інтернеті інформацію про розробника, дивитися готові списки російського ПЗ чи ознайомлюватися з розслідуваннями. Також не зайвим буде уважно вивчати, які саме дозволи додаток вимагає — наприклад, доступ до геолокації чи адресної книги. Потрібно тричі подумати, перед тим як надавати їх.

Нагадаємо, зловмисники в Telegram шляхом нехитрих маніпуляцій можуть забирати акаунти українців. Це може стати справжнім стресом для користувачів, проте не потрібно панікувати одразу, адже ще є ймовірність повернути профіль.

Також ми писали, що користувачам варто контролювати безпеку своїх онлайн-акаунтів. Особливо це стосується облікових записів Google, в яких можна перевірити, з яких пристроїв здійснено вхід.