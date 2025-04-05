Российские хакеры атакуют гаджеты украинцев — как защититься

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Российские хакеры из ГРУ и ФСБ объединили усилия и теперь, вместо массированных атак на критическую инфраструктуру, начали активно нацеливаться на персональные гаджеты украинцев, прежде всего военных. Злоумышленники внедряют вредоносное программное обеспечение в любое приложение, которым пользуются украинцы, если то не проверяют на безопасность.

Об этом пишет РадиоТрек.

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Специалисты предостерегают, что троян может попасть на устройство несколькими способами. Среди самых распространенных:

поддельные ссылки, присланные в личные сообщения. Переход по ним незаметно устанавливает вредоносное ПО;

клоны известных приложений, которые почти полностью имитируют интерфейс популярных программ. Примером стала недавняя попытка распространения фейкового приложения "Резерв+";

обычные на вид приложения, разработанные в России и доступные в официальных онлайн-магазинах, в том числе и мобильные игры.

Чтобы не стать жертвой атаки, стоит критически проверять происхождение любых мобильных приложений: искать в интернете информацию о разработчике, смотреть готовые списки российского ПО или знакомиться с расследованиями. Также не лишним будет внимательно изучать, какие именно разрешения приложение требует — например, доступ к геолокации или адресной книге. Нужно трижды подумать, перед тем как предоставлять их.

Напомним, злоумышленники в Telegram путем нехитрых манипуляций могут забирать аккаунты украинцев. Это может стать настоящим стрессом для пользователей, однако не нужно паниковать сразу, ведь еще есть вероятность вернуть профиль.

Также мы писали, что пользователям стоит контролировать безопасность своих онлайн-аккаунтов. Особенно это касается учетных записей Google, в которых можно проверить, с каких устройств осуществлен вход.