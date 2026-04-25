Спалите подовжувач: що категорично не можна підключати до нього

Мережевий подовжувач із підключеними пристроями. Фото: кадр з відео/YouTube

Подовжувачі часто виручають, коли потрібно одночасно під'єднати кілька пристроїв, але підходять вони далеко не для всієї техніки. Деякі побутові прилади створюють надто велике навантаження на мережу, через що використання подовжувача може закінчитися перегрівом, коротким замиканням або навіть пожежею.

Які пристрої не можна підключати до подовжувача

Холодильник і морозильна камера

Холодильники та морозильники працюють безперервно і споживають чимало електроенергії. Якщо підключити їх до подовжувача, це може спричинити перевантаження, перегорання запобіжника або пошкодження самого приладу. Саме тому таку техніку радять підключати лише безпосередньо до настінної розетки.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильові печі належать до техніки з високим споживанням електроенергії. Їхнє навантаження часто перевищує можливості звичайних подовжувачів, що підвищує ризик перегріву та займання. Якщо на кухні бракує розеток, безпечніше встановити додаткову, ніж користуватися подовжувачем для такої техніки.

Кавоварка і тостер

Невеликі кухонні прилади можуть здаватися безпечними для подовжувача, але це не завжди так. Кавоварки й тостери також здатні створювати значне навантаження, особливо під час нагрівання. У результаті шнур подовжувача може перегріватися, а його ізоляція — пошкоджуватися.

Обігрівачі та кондиціонери

Обігрівачі та кондиціонери входять до числа найбільш енерговитратних побутових приладів. Подовжувачі зазвичай не розраховані на таке навантаження. Підключення через них може призвести до сильного перегріву, а в окремих випадках — до плавлення елементів або загоряння.

Фен та інші прилади для сушіння

Фени споживають велику кількість електроенергії за короткий час. Саме тому їх теж краще завжди вмикати напряму в розетку. Якщо використовувати подовжувач, зростає ризик перевантаження шнура, поломки приладу або займання.

