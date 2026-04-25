Главная Технологии Ни в коем случае нельзя подключать эти бытовые приборы к удлинителю

Ни в коем случае нельзя подключать эти бытовые приборы к удлинителю

Дата публикации 25 апреля 2026 16:32
Сожжете удлинитель: что категорически нельзя подключать к нему
Сетевой удлинитель с подключенными устройствами. Фото: кадр из видео/YouTube

Удлинители часто выручают, когда нужно одновременно подключить несколько устройств, но подходят они далеко не для всей техники. Некоторые бытовые приборы создают слишком большую нагрузку на сеть, из-за чего использование удлинителя может закончиться перегревом, коротким замыканием или даже пожаром.

О том, какие устройства нельзя подключать к удлинителю, пишет редакция Новини.LIVE.

Холодильник и морозильная камера

Холодильники и морозильники работают непрерывно и потребляют немало электроэнергии. Если подключить их к удлинителю, это может привести к перегрузке, перегоранию предохранителя или повреждению самого прибора. Именно поэтому такую технику советуют подключать только непосредственно к настенной розетке.

Микроволновая печь

Микроволновые печи относятся к технике с высоким потреблением электроэнергии. Их нагрузка часто превышает возможности обычных удлинителей, что повышает риск перегрева и возгорания. Если на кухне не хватает розеток, безопаснее установить дополнительную, чем пользоваться удлинителем для такой техники.

Кофеварка и тостер

Небольшие кухонные приборы могут казаться безопасными для удлинителя, но это не всегда так. Кофеварки и тостеры также способны создавать значительную нагрузку, особенно при нагреве. В результате шнур удлинителя может перегреваться, а его изоляция — повреждаться.

Обогреватели и кондиционеры

Обогреватели и кондиционеры входят в число наиболее энергозатратных бытовых приборов. Удлинители обычно не рассчитаны на такую нагрузку. Подключение через них может привести к сильному перегреву, а в отдельных случаях — к плавлению элементов или возгоранию.

Фен и другие приборы для сушки

Фены потребляют большое количество электроэнергии за короткое время. Именно поэтому их тоже лучше всегда включать напрямую в розетку. Если использовать удлинитель, возрастает риск перегрузки шнура, поломки прибора или возгорания.

Ранее Новини.LIVE писали, что сетевые фильтры помогают защищать технику от скачков напряжения и при этом позволяют подключить к одной розетке несколько устройств. В то же время попытка соединить один фильтр с другим, когда свободных гнезд не хватает, может создать опасную нагрузку, привести к перегреву, повысить риск воспламенения и даже лишить пользователя гарантии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что блэкауты стали для украинцев привычной частью быта, но именно во время исчезновения электроэнергии и особенно в момент ее восстановления техника остается наиболее уязвимой к повреждениям. Именно поэтому энергетики советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогают уменьшить риск поломок и избежать потенциально опасных ситуаций в доме.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
