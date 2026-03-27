Neuralink вперше відновив мовлення через мозковий імплант: відео

Чоловік виконує команди на ноутбуці за допомогою чипа Neuralink.

Мозковий імплант Neuralink вперше продемонстрували як систему, що дозволяє людині, яка втратила можливість говорити, перетворювати нейронні сигнали на озвучене мовлення. Імплант встановили пацієнту з бічним аміотрофічним склерозом у січні 2026 року в межах клінічного випробування VOICE.

Про це Neuralink випустило відео.

Як імплант перетворює намір говорити на слова

Суть системи полягає в тому, що вона зчитує сигнали мозку, пов'язані з наміром рухати ротом, язиком і гортанню, а потім декодує їх у мовні одиниці. Після цього програмне забезпечення перетворює ці сигнали на озвучені слова, фактично створюючи канал спілкування без реального голосу.

У демонстрації показали поетапне навчання системи. Спочатку пацієнт промовляв задані фрази вголос, щоб зіставити нейронні сигнали з конкретними звуками. Далі він вимовляв ті самі речення беззвучно, лише рухаючи губами, а вже на наступному етапі система змогла розпізнавати мовлення без будь-яких видимих рухів рота.

До цього Neuralink уже показував керування курсором комп'ютера та іншими цифровими діями за допомогою імпланта, але нова демонстрація стосується значно складнішого завдання — відновлення мовлення. Саме тому йдеться не просто про розширення функцій мозкового інтерфейсу, а про перехід до однієї з найчутливіших сфер для людей із тяжкими нейродегенеративними хворобами.

Особливу вагу цьому додає й те, що пацієнт має БАС — захворювання, яке поступово позбавляє людину здатності рухатися і говорити. У такому контексті навіть часткове відновлення мовної комунікації розглядається як технологічний прорив у допомозі людям із втратою мовлення.

Попри сильний демонстраційний ефект, система залишається на етапі клінічного випробування. У самій презентації наголошується, що декодування мовлення ще потребує доопрацювання, зокрема щодо швидкості, оскільки на зчитування та інтерпретацію сигналів може йти кілька хвилин.

Компанія Neuralink Ілона Маска вже не вперше демонструє, як інтерфейс мозок-комп'ютер може перетворювати нейронну активність на зрозумілі для техніки команди.

Паралельно інтерес до нейроінтерфейсів зростає і серед великих технологічних компаній. Зокрема, Apple раніше оголосила про співпрацю зі стартапом Synchron, щоб навчити iPhone, iPad і гарнітуру Vision Pro розпізнавати нейронні сигнали користувачів.