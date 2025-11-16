Сила думки — Neuralink створила новий винахід і показала можливості мозку

Люди з дроном. Фото: Скриншот

Компанія Neuralink Ілона Маска продовжує розширювати межі взаємодії між мозком і машинами. Новий етап став можливим завдяки імплантованому чипу, що зчитує електричну активність нейронів і перетворює її на команди для техніки.

Інтерфейс уже працює не лише для базового керування, а й для складніших задач, які раніше здавалися недосяжними, зазначено у відео GrowthForgeAI.

Як працює керування дроном силою думки

Пацієнт Neuralink Алекс Конлі, який має травму хребта, отримав можливість керувати радіокерованою моделлю літака буквально силою думки. Його мозок був "під’єднаний" до системи управління, а сигнали, що зчитував імплант, перетворювалися на дії контролера. У демонстраційному відео видно, як Конлі спрямовує літак у повітрі, використовуючи лише намір.

Це перший випадок, коли такий тип інтерфейсу дозволив людині не тільки реагувати на події, а й активно взаємодіяти з технікою в реальному часі.

Написання коду силою думки Neuralink

Найбільш вражаючий момент експерименту полягає у тому, що пацієнт зміг самостійно написати фрагмент коду для Arduino, не застосовуючи традиційні пристрої. Інтерфейс "мозок-комп’ютер" передавав думки у вигляді команд, і цього вистачило для інтеграції чипа з системою керування дроном.

"Фактично це стало прикладом, коли мислення перетворюється на робочий цифровий інструмент. Такий крок наближає технологію до практичного використання у програмуванні, інженерії та допоміжних системах для людей з інвалідністю", — зазначають фахівці.

Раніше генеральний директор Tesla, Ілон Маск, висловив занепокоєння інвесторам щодо створення "величезної армії роботів", маючи при цьому недостатній контроль над нею. Він наголосив, що проєкт гуманоїдного робота Optimus, разом зі ШІ та програмним забезпеченням, є ключовим напрямком майбутнього розвитку компанії.

Також Ілон Маск анонсував Grokipedia — нову інтернет-енциклопедію від xAI, яка, за його словами, стане "відчутним покращенням порівняно з Wikipedia". Хоча точні терміни запуску залишаються невідомими, проєкт обіцяє бути відкритішою альтернативою з менш жорсткими правилами щодо використовуваних джерел інформації.