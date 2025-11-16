Видео
Україна
Видео

Сила мысли — Маск показал, как человек соединился с машинами

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:55
Сила мысли — Neuralink создала новое изобретение и показала возможности мозга
Люди с дроном. Фото: Скриншот

Компания Neuralink Илона Маска продолжает расширять границы взаимодействия между мозгом и машинами. Новый этап стал возможным благодаря имплантированному чипу, который считывает электрическую активность нейронов и превращает ее в команды для техники.

Интерфейс уже работает не только для базового управления, но и для более сложных задач, которые ранее казались недостижимыми, отмечается в видео GrowthForgeAI.

Читайте также:

Как работает управление дроном силой мысли

Пациент Neuralink Алекс Конли, который имеет травму позвоночника, получил возможность управлять радиоуправляемой моделью самолета буквально силой мысли. Его мозг был "подключен" к системе управления, а сигналы, которые считывал имплант, превращались в действия контроллера.

В демонстрационном видео видно, как Конли направляет самолет в воздухе, используя лишь намерение.

Это первый случай, когда такой тип интерфейса позволил человеку не только реагировать на события, но и активно взаимодействовать с техникой в реальном времени.

Написание кода силой мысли Neuralink

Наиболее впечатляющий момент эксперимента заключается в том, что пациент смог самостоятельно написать фрагмент кода для Arduino, не применяя традиционные устройства. Интерфейс "мозг-компьютер" передавал мысли в виде команд, и этого хватило для интеграции чипа с системой управления дроном.

"Фактически это стало примером, когда мышление превращается в рабочий цифровой инструмент. Такой шаг приближает технологию к практическому использованию в программировании, инженерии и вспомогательных системах для людей с инвалидностью", — отмечают специалисты.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск выразил обеспокоенность инвесторам по созданию "огромной армии роботов", имея при этом недостаточный контроль над ней. Он отметил, что проект гуманоидного робота Optimus, вместе с ИИ и программным обеспечением, является ключевым направлением будущего развития компании.

Также Илон Маск анонсировал Grokipedia — новую интернет-энциклопедию от xAI, которая, по его словам, станет "ощутимым улучшением по сравнению с Wikipedia". Хотя точные сроки запуска остаются неизвестными, проект обещает быть более открытой альтернативой с менее жесткими правилами относительно используемых источников информации.

Илон Маск робот изобретение искусственный интеллект дроны
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
