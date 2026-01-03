Відео
Головна Технології Ілон Маск анонсував масштабування імплантів Neuralink у 2026

Ілон Маск анонсував масштабування імплантів Neuralink у 2026

Дата публікації: 3 січня 2026 16:32
Neuralink планує масове виробництво мозкових імплантів у 2026 році — деталі
Логотип компанії Neuralink на екрані смартфона. Фото: Reuters

Neuralink планує у 2026 році запустити "високосерійне" виробництво пристроїв мозок — комп'ютер. Паралельно компанія хоче перейти до повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Як планує масштабуватися Neuralink

Про наміри на 2026 рік Ілон Маск повідомив у дописі в соцмережі X.

Мозковий імплант розробляють для допомоги людям із такими станами, як травма спинного мозку. Перший пацієнт, який отримав пристрій, зміг грати у відеоігри, переглядати інтернет, публікувати дописи в соцмережах і керувати курсором на ноутбуці.

Neuralink розпочала випробування на людях у 2024 році після того, як усунула зауваження щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA): у 2022 році регулятор спершу відхилив заявку компанії.

У вересні Neuralink повідомляла, що 12 людей у світі з тяжким паралічем уже отримали мозкові імпланти та використовують їх для керування цифровими й фізичними інструментами силою думки. Також у червні компанія залучила 650 млн доларів у межах раунду фінансування.

Нагадаємо, Neuralink Ілона Маска робить черговий крок у розвитку нейроінтерфейсів, розширюючи можливості взаємодії між мозком і технікою. Імплантований чип зчитує електричні сигнали нейронів і перетворює їх на керуючі команди.

Також ми писали, що Neuralink планує розпочати клінічні випробування у США для технології перетворення думок у текст. Розробка може відкрити нові способи спілкування для людей з порушеннями мовлення та руху.

Ілон Маск технології Neuralink чипи імплант
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
