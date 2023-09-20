Стартап Ілона Маска Neuralink отримав дозвіл на експерименти над людьми

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Незалежна комісія з перевірок схвалила перше випробування мозкового імплантату, розробленого Neuralink Ілона Маска. Пристрій планують використовувати для пацієнтів з паралічем.

Про це пише Reuters.

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На участь у дослідженні можуть претендувати люди з паралічем внаслідок травми шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу. Випробування триватиме близько шести років. Однак на разі не відомо скільки учасників планують залучити.

У Neuralink заявили, що для хірургічного встановлення імплантату в ділянку мозку, яка контролює намір рухатися, використовуватимуть робота.

"Початкова мета — дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою лишень за допомогою думки", — повідомили у компанії.

За словами нинішніх і колишніх співробітників, компанія, яка раніше сподівалася отримати дозвіл на імплантацію свого пристрою 10 пацієнтам, вела переговори про меншу кількість учасників дослідження з Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA).

Маск має великі амбіції щодо Neuralink, кажучи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія. У травні компанія заявила, що отримала дозвіл від FDA на своє перше клінічне випробування на людях, коли вона вже перебувала під федеральним контролем щодо випробування імплантів на тваринах.

Навіть якщо пристрій виявиться безпечним для використання людиною, на думку експертів, Neuralink все одно може знадобитися більше десяти років, щоб отримати дозвіл на його комерційне використання.

Нагадаємо, Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип.

Також стало відомо, що Маск передасть Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink.