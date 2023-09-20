Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Стартап Ілона Маска Neuralink отримав дозвіл на експерименти над людьми arrow

Стартап Ілона Маска Neuralink отримав дозвіл на експерименти над людьми

20 вересня 2023 08:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Стартап Ілона Маска Neuralink отримав дозвіл на експерименти над людьми
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Незалежна комісія з перевірок схвалила перше випробування мозкового імплантату, розробленого Neuralink Ілона Маска. Пристрій планують використовувати для пацієнтів з паралічем.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що відомо про імпланти Neuralink

На участь у дослідженні можуть претендувати люди з паралічем внаслідок травми шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу. Випробування триватиме близько шести років. Однак на разі не відомо скільки учасників планують залучити.  

У Neuralink заявили, що для хірургічного встановлення імплантату в ділянку мозку, яка контролює намір рухатися, використовуватимуть робота.

"Початкова мета — дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою лишень за допомогою думки", — повідомили у компанії.

За словами нинішніх і колишніх співробітників, компанія, яка раніше сподівалася отримати дозвіл на імплантацію свого пристрою 10 пацієнтам, вела переговори про меншу кількість учасників дослідження з Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA). 

Маск має великі амбіції щодо Neuralink, кажучи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія. У травні компанія заявила, що отримала дозвіл від FDA на своє перше клінічне випробування на людях, коли вона вже перебувала під федеральним контролем щодо випробування імплантів на тваринах.

Навіть якщо пристрій виявиться безпечним для використання людиною, на думку експертів, Neuralink все одно може знадобитися більше десяти років, щоб отримати дозвіл на його комерційне використання.

Нагадаємо, Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип.

Також стало відомо, що Маск передасть Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз