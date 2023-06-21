Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск. Фото: REUTERS

Компанія Neuralink, як належить Ілону Маску, отримала дозвіл на випробування свого мозкового чіпа на людях. Відбудеться це вже цього року.

На конференції VivaTech власник компанії Ілон Маск розповів, яким буде перший пацієнт.

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Ілон Маск повідомив, що чіп планують вживити пацієнту з паралізованими ногами.

При цьому Маск зауважив, що учасник експерименту страждає на тетраплегію — так називається параліч нижніх кінцівок. Ім'я пацієнта тримається в таємниці.

Чіп Neuralink в розібраному вигляді. Фото: Neuralink

"Здається, перший випадок відбудеться наприкінці цього року", — заявив Маск.

Нагадаємо, власник Twitter Ілон Маск знову відзначився антиукраїнським жестом. Він підтримав статтю інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і прогнозує провал контрнаступу ЗСУ.