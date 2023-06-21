Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип arrow

Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип

21 червня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілон Маск розказав про першого пацієнта, якому вживлять чип
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компанія Neuralink, як належить Ілону Маску, отримала дозвіл на випробування свого мозкового чіпа на людях. Відбудеться це вже цього року.

На конференції VivaTech власник компанії Ілон Маск розповів, яким буде перший пацієнт.

Читайте також:

Перший пацієнт, якому вбудують чіп

Ілон Маск повідомив, що чіп планують вживити пацієнту з паралізованими ногами.

При цьому Маск зауважив, що учасник експерименту страждає на тетраплегію — так називається параліч нижніх кінцівок. Ім'я пацієнта тримається в таємниці. 

Чіп Neuralink в розібраному вигляді. Фото: Neuralink

"Здається, перший випадок відбудеться наприкінці цього року", — заявив Маск.

Нагадаємо, власник Twitter Ілон Маск знову відзначився антиукраїнським жестом. Він підтримав статтю інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і прогнозує провал контрнаступу ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB